Гарибашвили заявил о «нулевом компромиссе» после выборов

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, после выборов в местное самоуправление 2 октября «будет нулевой компромисс в отношении любой попытки устроить какую-нибудь провокацию в нашей стране». Об этом он заявил 14 сентября, во время представления кандидата в мэры Каспи (Восточная Грузия) от Грузинской мечты Вахтанга Майсурадзе.

«Выборы закончатся, и всем будет дан надлежащий ответ — всем, кто причастен к заговору, и всем предателям и врагам нашей страны», — заявил премьер-министр после того, как подверг критике крупнейшую оппозиционную партию Единое национальное движение.

По словам главы правительства, Единое национальное движение «отличилось притеснением людей, пытками, изнасилованиями, террором в отношении бизнеса… и что самое главное — передачей оккупантам более 20 процентов территорий нашей страны».

Говоря об августовской войне 2008 года, Гарибашвили обвинил Единое национальное движение в передаче «исконно наших сел Кодорского ущелья, Цхинвальского региона» российским оккупационным силам.

Он заявил, что голосовать за «такую ​​силу» означает, что ты будешь «соучастником в этом великом предательстве и великом заговоре».

Признав, что сегодня в стране тяжелое положение, премьер-министр отметил, что правительство Грузинской мечты не является «безошибочным» и «идеальным», но добавил, что «мы — самая гуманная власть за последние 30 лет». По его словам, «у нас есть ощутимый прогресс во всех направлениях — инфраструктуре, сельском хозяйстве, здравоохранении, экономике, образовании».

«Особенно на фоне такой катастрофической пропаганды против грузинского народа. Нужно сказать прямо, что это информационная, психологическая война», — сказал премьер, добавив, что «их пропаганда показывала ад в качестве рая, а теперь наоборот, такую ситуацию, развитие, прогресс, спокойствие, стабильность, показывают, как апокалипсис».

Премьер-министр заявил, что «на этот заговор против государства и нашей Церкви, мы придем 2 октября и грузинский народ даст достойный ответ, и Грузинская мечта победит в каждом городе и каждом муниципалитете».

