Службу госбезопасности обвинили в слежке за директорами школ и детских садов

Телеканал «Пирвели» опубликовал предполагаемые рапорты Службы госбезопасности Грузии, отправленные Грузинской мечте, в которых содержится информация о слежке за сотрудниками публичных школ и детских садов, включая директоров.

Согласно сюжету телекомпании от 11 сентября, сотрудники Службы госбезопасности собрали информацию о политических взглядах, семейных связях, личных связях и деятельности в социальных сетях сотрудников школ и детских садов и передали эту информацию правящей партии. Последняя предположительно поручила мэриям, министерствам и другим государственным структурам уволить с работы оппозиционно настроенных лиц.

Согласно телесюжету, на этой почве с работы были уволены не менее 5 человек. Как сообщает телекомпании «Пирвели», от анонимного лица она получил сотни страниц документов, которыми владеет правящая партия. По информации телекомпании, у партии, вероятно, также составлен «черный список» публичных служащих.

В интервью телеканалу «Пирвели» бывший директор Тбилисской публичной школы № 186 Майя Григолия заявила, что ее уволили за то, что она открыто не поддерживала правительство. По ее словам, для сбора вышеупомянутой информации в муниципальных структурах нанимают людей.

В сюжете телеканала фигурирует еще один директор публичной школы, который в отчетных карточках упомянут «нетвердым, ненадежным» человеком, и что этот человек поставил «лайки» страницам бывшего президента Михаила Саакашвили, лидера Национального движения Ники Мелия, лидера партии Дроа Элене Хоштария и других оппозиционных политиков в Facebook.

Кроме того, согласно сюжету, в материалах содержится предполагаемый список 175 директоров, которые являются сторонниками правящей партии.

Депутаты правящей Грузинской мечты опровергли обвинения телеканала. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что партия не заинтересована в сборе подобной информации. Между тем депутат Нино Цилосани усомнилась в подлинности документов, отметив, что материалы могли быть «скомпилированы» самой телекомпанией.

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ICFD) сообщило в промежуточном докладе о мониторинге официального предвыборного периода местных выборов 1 сентября, что «выявлены случаи прямого и/или косвенного принуждения лиц, работающих в образовательных учреждениях, подключиться к кампании Грузинской мечты».

