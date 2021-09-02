Министры иностранных дел Грузии и Израиля провели телефонный разговор
МИД Грузии сообщил 2 сентября, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и министр иностранных дел и альтернативный премьер-министр Государства Израиль Яир Лапид провели телефонную беседу.
Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, главы МИД двух стран обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество и подчеркнули «большой потенциал в экономическом направлении, который охватывает сферы двусторонней торговли, инвестиций и туризма».
«Была подчеркнута важность многовековых традиционных дружеских отношений между грузинским и еврейским народами и перспективы их дальнейшего углубления», — говорится в сообщении МИД Грузии.
Согласно той же информации, министр иностранных дел Израиля пригласил Давида Залкалиани в Израиль с официальным визитом.
По теме:
- 1000 граждан Грузии смогут легально работать в Израиле
- Посол Израиля осудил «антисемитскую» проповедь протоиерея Каркадзе
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)