Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принял участие в Дипломатическом форуме в Анталии, 18 июня, 2021 г. Фото: со страницы Давида Залкалиани в Facebook
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Министры иностранных дел Грузии и Израиля провели телефонный разговор

02/09/2021 - 14:09
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МИД Грузии сообщил 2 сентября, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и министр иностранных дел и альтернативный премьер-министр Государства Израиль Яир Лапид провели телефонную беседу.

Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, главы МИД двух стран обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество и подчеркнули «большой потенциал в экономическом направлении, который охватывает сферы двусторонней торговли, инвестиций и туризма».

«Была подчеркнута важность многовековых традиционных дружеских отношений между грузинским и еврейским народами и перспективы их дальнейшего углубления», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Согласно той же информации, министр иностранных дел Израиля пригласил Давида Залкалиани в Израиль с официальным визитом.

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02/09/2021 - 14:09
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