Депутат Европарламента призывает Грузию снизить амбиции относительно заявки на членство в ЕС
Важно, чтобы Грузия снизила свои амбиции и «управляла ожиданиями», поскольку при подаче заявки на членство в ЕС в 2024 году вы не сможете получить ответ «Да», – заявила депутат Европарламента Марина Кальюранд на панельной дискуссии 27 мая на тему «Путь Грузии к ЕС: что будет дальше?».
Марина Кальюранд, которая возглавляет Делегацию Европарламента по связям с Южным Кавказом, заявила, что вместо того, чтобы подавать заявку на членство, которое требует политического консенсуса внутри ЕС и которого пока не существует, Грузии следует сосредоточиться на секторальной интеграции.
Неспособность Грузии принять конституционные изменения в 2019 году и политический кризис, вызванный парламентскими выборами 2020 года, показали многим в ЕС реальность, – заявила депутат Европарламента, добавив, что до этого ЕС привык к тому, что Грузия была лучшей в Восточном партнерстве.
Кальюранд подчеркнул, что все оппозиционные депутаты должны войти в Парламент и начать работать с правящей партией и гражданским обществом над конституционной и судебной реформой. По ее словам, Грузия будет пользоваться «полной поддержкой» Европарламента, пока будет придерживаться обещания реализации демократических реформ.
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Еще один участник дискуссии, Люк Девин из Европейской службы внешних связей, подчеркнул, что Грузии необходимо провести избирательную и судебную реформы, а для последней «предстоит пройти еще долгий путь». По его словам, что для страны важно иметь подотчетную судебную систему, а также средство, чтобы справиться с возможным существованием некомпетентных или коррумпированных судей.
«К сожалению, мы видели ряд назначений, которые пошли не в правильном направлении», – сказал он, имея в виду избрание четырех членов Высшего совета юстиции.
Люк Девин, который является заместителем главы Директората Европейской службы внешних действий по вопросам России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ, заявил, что Грузии необходимо построить функциональную демократию, чтобы ЕС мог развивать с ней отношения. «Функционирование означает, что да, есть разногласия, дебаты, противоречия, но их нужно разрешать внутри институций, а не за их пределами», – добавил он.