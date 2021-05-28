Депутат Европарламента призывает Грузию снизить амбиции относительно заявки на членство в ЕС

Важно, чтобы Грузия снизила свои амбиции и «управляла ожиданиями», поскольку при подаче заявки на членство в ЕС в 2024 году вы не сможете получить ответ «Да», – заявила депутат Европарламента Марина Кальюранд на панельной дискуссии 27 мая на тему «Путь Грузии к ЕС: что будет дальше?».

Марина Кальюранд, которая возглавляет Делегацию Европарламента по связям с Южным Кавказом, заявила, что вместо того, чтобы подавать заявку на членство, которое требует политического консенсуса внутри ЕС и которого пока не существует, Грузии следует сосредоточиться на секторальной интеграции.

Неспособность Грузии принять конституционные изменения в 2019 году и политический кризис, вызванный парламентскими выборами 2020 года, показали многим в ЕС реальность, – заявила депутат Европарламента, добавив, что до этого ЕС привык к тому, что Грузия была лучшей в Восточном партнерстве.

Кальюранд подчеркнул, что все оппозиционные депутаты должны войти в Парламент и начать работать с правящей партией и гражданским обществом над конституционной и судебной реформой. По ее словам, Грузия будет пользоваться «полной поддержкой» Европарламента, пока будет придерживаться обещания реализации демократических реформ.

Еще один участник дискуссии, Люк Девин из Европейской службы внешних связей, подчеркнул, что Грузии необходимо провести избирательную и судебную реформы, а для последней «предстоит пройти еще долгий путь». По его словам, что для страны важно иметь подотчетную судебную систему, а также средство, чтобы справиться с возможным существованием некомпетентных или коррумпированных судей.

«К сожалению, мы видели ряд назначений, которые пошли не в правильном направлении», – сказал он, имея в виду избрание четырех членов Высшего совета юстиции.

Люк Девин, который является заместителем главы Директората Европейской службы внешних действий по вопросам России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ, заявил, что Грузии необходимо построить функциональную демократию, чтобы ЕС мог развивать с ней отношения. «Функционирование означает, что да, есть разногласия, дебаты, противоречия, но их нужно разрешать внутри институций, а не за их пределами», – добавил он.