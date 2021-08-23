Председатель ЕНД Ника Мелия представил еще 24 кандидата в мэры. Фото: Фото: из видео прямого эфира ЕНД
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Национальное движение представило еще 24 кандидата в мэры

23/08/2021 - 16:49
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Председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия, который является кандидатом в мэры столицы на октябрьских выборах местного самоуправления, 22 августа представил еще 24 кандидата в мэры от Национального движения в региональных муниципалитетах.

При представлении кандидатов Ника Мелия заявил, что назовет новых лидеров октябрьского референдума, все из которых понимают, что это не борьба за «отдельные должности», а борьба, которая должна закончиться поражением «режима Иванишвили».

«В этом году Грузия покажет (Бидзине) Иванишвили, что время олигархического, кланового, криминального правления истекло… Что у него больше нет легитимного мандата, что он проиграл борьбу с грузинским народом», — сказал Ника Мелия.

По его словам, с победой оппозиции на выборах 2 октября «мы начинаем строить выдающуюся страну», которая «неуклонно» утверждает «свою принадлежность к европейской семье». «Грузинская мечта больше не сможет подкупать и запугивать, не сможет сфальсифицировать и потерпит поражение на референдуме 2 октября», — добавил он.

Ниже представлен список кандидатов в мэры от ЕНД по регионам:

Самегрело-Земо Сванети

  • Сенаки — Коба Накопия;
  • Цаленджиха — Гия Харчилава;
  • Чхороцку — Бадри Карчава.

Гурия

  • Озургети — Ираклий Глонти;
  • Чохатаури — Нона Сихарулидзе.

Рача-Лечхуми — Квемо Сванети

  • Они — Важа Цецадзе;
  • Цагери — Мадона Бенделиани.

Имерети

  • Цхалтубо — Заза Метревели;
  • Ткибули — Бесик Зосиашвили;
  • Багдати — Георгий Робакидзе;
  • Харагаули — Давид Маглапердзе;
  • Сачхере — Ирине Грдзелишвили.

Самцхе-Джавахети

  • Ахалцихе — Давид Балиашвили;
  • Ахалкалаки — Мелик Раисян;
  • Ниноцминда — Авак Бдоиани;
  • Боржоми — Гиви Джолборди.

Мцхета-Мтианети

  • Душети — Леониде Квирквеишвили;
  • Тианети — Илья Арчемашвили;
  • Казбеги — Имеда Шиолашвили.

Квемо Картли

  • Марнеули — Эльдар Мустафаев;
  • Болниси — Вахтанг Чагелишвили;
  • Гардабани — Бесик Кахабришвили;
  • Цалка — Руслан Хуцишвили.

Кахети

  • Кварели — Александр Мчедлишвили.

21 августа «Единое национальное движение» выдвинуло Гиги Угулава, бывшего мэра столицы и бывшего члена Европейской Грузии, единым кандидатом в мэры Поти от оппозиции. Он будет баллотироваться под номером 5.

Кроме того, следующие кандидаты в мэры будут пользоваться поддержкой Национального движения: Зураб Джапаридзе — Лагодехи (Кахети); Зураб Буцхрикидзе — Терджола (Имерети); Нодар Чачанидзе — Чиатура (Имерети); Лия Мухашаврия — Ланчхути (Гуриа); Зураб Джибухая — Хони (Самегрело-Земо Сванети); Гиги Гуледани — Местиа (Самегрело-Земо Сванети).

Выборы в органы местного самоуправления 2 октября решат судьбу досрочных парламентских выборов в стране. Согласно договоренности, достигнутой между оппозицией и правящей командой 19 апреля, если правящей команде не удастся набрать 43% пропорционального представительства, в 2022 году должны быть проведены повторные парламентские выборы. Однако 28 июля Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из соглашения, заявив, что оно аннулировано.

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23/08/2021 - 16:49
10 2 minutes read

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