Национальное движение представило еще 24 кандидата в мэры
Председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия, который является кандидатом в мэры столицы на октябрьских выборах местного самоуправления, 22 августа представил еще 24 кандидата в мэры от Национального движения в региональных муниципалитетах.
При представлении кандидатов Ника Мелия заявил, что назовет новых лидеров октябрьского референдума, все из которых понимают, что это не борьба за «отдельные должности», а борьба, которая должна закончиться поражением «режима Иванишвили».
«В этом году Грузия покажет (Бидзине) Иванишвили, что время олигархического, кланового, криминального правления истекло… Что у него больше нет легитимного мандата, что он проиграл борьбу с грузинским народом», — сказал Ника Мелия.
По его словам, с победой оппозиции на выборах 2 октября «мы начинаем строить выдающуюся страну», которая «неуклонно» утверждает «свою принадлежность к европейской семье». «Грузинская мечта больше не сможет подкупать и запугивать, не сможет сфальсифицировать и потерпит поражение на референдуме 2 октября», — добавил он.
Ниже представлен список кандидатов в мэры от ЕНД по регионам:
Самегрело-Земо Сванети
- Сенаки — Коба Накопия;
- Цаленджиха — Гия Харчилава;
- Чхороцку — Бадри Карчава.
Гурия
- Озургети — Ираклий Глонти;
- Чохатаури — Нона Сихарулидзе.
Рача-Лечхуми — Квемо Сванети
- Они — Важа Цецадзе;
- Цагери — Мадона Бенделиани.
Имерети
- Цхалтубо — Заза Метревели;
- Ткибули — Бесик Зосиашвили;
- Багдати — Георгий Робакидзе;
- Харагаули — Давид Маглапердзе;
- Сачхере — Ирине Грдзелишвили.
Самцхе-Джавахети
- Ахалцихе — Давид Балиашвили;
- Ахалкалаки — Мелик Раисян;
- Ниноцминда — Авак Бдоиани;
- Боржоми — Гиви Джолборди.
Мцхета-Мтианети
- Душети — Леониде Квирквеишвили;
- Тианети — Илья Арчемашвили;
- Казбеги — Имеда Шиолашвили.
Квемо Картли
- Марнеули — Эльдар Мустафаев;
- Болниси — Вахтанг Чагелишвили;
- Гардабани — Бесик Кахабришвили;
- Цалка — Руслан Хуцишвили.
Кахети
- Кварели — Александр Мчедлишвили.
21 августа «Единое национальное движение» выдвинуло Гиги Угулава, бывшего мэра столицы и бывшего члена Европейской Грузии, единым кандидатом в мэры Поти от оппозиции. Он будет баллотироваться под номером 5.
Кроме того, следующие кандидаты в мэры будут пользоваться поддержкой Национального движения: Зураб Джапаридзе — Лагодехи (Кахети); Зураб Буцхрикидзе — Терджола (Имерети); Нодар Чачанидзе — Чиатура (Имерети); Лия Мухашаврия — Ланчхути (Гуриа); Зураб Джибухая — Хони (Самегрело-Земо Сванети); Гиги Гуледани — Местиа (Самегрело-Земо Сванети).
Выборы в органы местного самоуправления 2 октября решат судьбу досрочных парламентских выборов в стране. Согласно договоренности, достигнутой между оппозицией и правящей командой 19 апреля, если правящей команде не удастся набрать 43% пропорционального представительства, в 2022 году должны быть проведены повторные парламентские выборы. Однако 28 июля Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из соглашения, заявив, что оно аннулировано.
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