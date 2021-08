Партия «За Грузию» говорит о политическом преследовании и слежке

Представитель партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию», депутат Парламента Ана Бучукури заявила 18 августа на брифинге, что политическое преследование со стороны правящей команды приняло «системный» и «масштабный» характер, и что после «шантажа», «угроз» и «увольнения с работы» власти начали задерживать сторонников партии по методу «подкладывания».

По заявлению Аны Бучукури, 16 августа полиция подложила оружие в багажник сторонника партии Акакия Бартаия и задержала его по политическим мотивам. В частности, по ее словам, Бартаия ехал в Сурами по партийным делам, во время чего его остановили в Мцхета и перед проведением обыска в его личном автомобиле, перевели в т.н. «такси», но на самом деле в замаскированный автомобиль МВД.

По словам Бучукури, в это время между т.н. «такси» и автомобилем Бартаия заехал третий автомобиль таким образом, что «полностью закрывал видимость машины (Бартаия)». «После этого (Бартаия) вывели из такси, подвели к его автомобилю и попросили открыть багажник, где у него лежал чемодан для путешествия… Полиция открыла чемодан и достала оттуда оружие», — сказала она.

По словам депутата, после задержания от Бартаия с применением силы был взят биологический материал — слюна, «во время чего этот человек получил повреждения». «Все это дает нам прочные основания полагать, что этот биологический материал был нужен им для того, чтобы нанести след ДНК на т.н. вещественное доказательство», — отметила она.

Депутат также предположила, что власти попытаются оправдать этот «позорный факт» залогом в отношении Бартая, выплату которого избрали для него по делу о драке, и используют это в качестве компромата. «Однако это не скроет и не сможет скрыть тот факт, что Акакию Бартаия подложили оружие и задержали именно по политическим мотивам», — добавила она.

По словам Аны Бучукури, Акакий Бартаия является «жертвой режима Национального движения» и одним из пострадавших в громком деле Буты Робакидзе, что также «подтверждено Страсбургским суд в его решении».

По ее словам, «печально, что правящая партия для сохранения власти пересекает все красные линии» и начинает использовать методы, с которыми «боролась вместе с грузинским народом в 2011-2012 годах». «Наша команда и ее сторонники не испугаются этого… Все это временно и является началом конца (действующей) власти», — добавила Бучукури.

Как заявили «Civil.ge» в МВД Грузии, Акакий Бартаия находится под следствием по статьям 236 и 353 Уголовного кодекса, которые касаются незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, а также оказания сопротивления сотруднику правоохранительных органов, угрозы или насилия.

О слежке со стороны властей 16 августа также заявил другой член команды Гахария — Кахабер Кемоклидзе, по словам которого, представители силовых ведомств преследовали членов партии во время встреч со сторонниками в регионе Кахети и наблюдали за их перемещением. Он также опубликовал соответствующие фото и видеоматериалы в Facebook.

Заявления бывших товарищей по команде в правящей партии называют неубедительными и заявляют, что команда Гахария пытается «обратить на себя внимание» и занять «политическую нишу». «В этом плане они пытаются примерить мантию преследуемого. Реально же, мы никому не противостоим с такими методами и приемами», — заявил журналистам депутат Грузинской мечты Михаил Сарджвеладзе.

Георгий Гахария ушел в отставку с поста премьер-министра 18 февраля этого года из-за разногласий внутри правящей команды по вопросу задержания председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия, а в конце мая он создал новую политическую партию. После того, как Гахария покинул пост главы правительства, в его команду перешли многие депутаты от правящей партии или публичные служащие.

Согласно результатам последнего опроса общественного мнения по заказу Международного республиканского института (МРИ) США, после Католикоса-Патриарха Грузии Илии Второго (88%) и мэра столицы Кахи Каладзе (58%), Георгий Гахария положительно оценивает наибольшее количество граждан (56%). Его партия имеет наибольшую поддержку (9%) после Грузинской мечты (28%) и Национального движения (15%).

