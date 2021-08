По словам Гарибашвили, ЕНД «не имеет морального права» оставаться в политике

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выдвижения кандидата в мэры в городе Рустави от Грузинской мечты Нино Лацабидзе 9 августа напомнил о российско-грузинской августовской войне 2008 года и сказал, что политическая сила, которая «не смогла предотвратить эту тяжелейшую войну» для страны, не имеет «морального права» оставаться в политике.

По словам Гарибашвили, прежняя власть не смогла защитить страну от «непоправимых последствий», из-за которых «мы получили оккупацию 20% наших территорий, т.н. политику признания, выдворение тысяч наших граждан».

По словам премьер-министра, «незаживающие» раны, оставшиеся после войны, «напоминают нам о том, каким должна быть восполненная ответственности власть и каким не должен быть правитель или власть, которые не защищают собственную страну и собственный народ».

За неспособность должным образом оценить все «риски» накануне августовской войны 2008 года премьер-министр также подверг критике прежнюю власть Национального движения и во время представления кандидата в мэры в Дманиси от правящей партии Кобы Мурабашвили 10 августа. По его словам, через несколько месяцев после вывода последней российской воинской части из Грузии в 2007 году, предыдущая власть по своему «невежеству» или «безрассудству» поддплась на провокацию и вернула российскую армию в Грузию.

Также 10 августа при выдвижении кандидата в мэры Болниси Давида Шеразадишвили Ираклий Гарибашвили назвал августовскую войну «ошибкой». Он обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили в бегстве во время войны и в том, что бросил военных, и его такое поведение назвал «катастрофическим», «постыдным» и «трагическим».

«У мира и стабильности нет альтернативы», — сказал глава правительства, подчеркнув, что годы правления Грузинской мечты были «редким исключением», когда в стране не было войны.

Премьер-министр также обвинил прежнюю власть Национального движения в «антигосударственной провокации» в контексте августовской войны 8 августа в ходе посещения на 13-ю годовщину войны братского кладбища в Мухатгверди, где захоронены погибшие во время войны военнослужащие.

В ответ на то выступление Гарибашвили один из лидеров Единого национального движения Георгий Барамидзе заявил, что «стыдно, когда оппонентов обвиняешь в начале войны для того, чтобы причинить им вред».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)