В годовщину августовской войны премьер говорит о «провокациях» предыдущей власти

В 13-ю годовщину российско-грузинской августовской войны 2008 года президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министры, председатель Парламента Каха Кучава и мэр Тбилиси Каха Каладзе посетили 8 августа братское кладбище в Мухатгверди (пригород Тбилиси), чтобы отдать дань памяти павшим воинам и поднести цветы к могилам.

Выступая перед журналистами на Мухатгвердском кладбище, президент Саломе Зурабишвили сказала: «Я не (считаю), что сегодня должен быть день траура, также как не (считаю), что 9 апреля должно быть днем траура, поскольку, в то же время, этот день надежды, надежды на наше будущее, надежды, которую мы никогда не должны терять!».

«Я помню, как многие из нас верили в будущую независимость Грузии во время Советского Союза, когда все говорили, что это было невозможно», — сказала президент.

«Мы можем не видеть точно конкретного пути, который приведет к восстановлению территориальной целостности страны, но тот факт, что мы не видим этого сегодня с точностью, не означает, что этот путь не ждет нас впереди».

В то же время, по словам президента Грузии, у страны много сильных сторонников на международной арене.

В свою очередь премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что «после августовской войны наступили непоправимые последствия. В стране легализовали оккупацию. 20% страны оккупировано Россией».

«Я не хочу говорить здесь перед семьями погибших, нашими героями, о политической ответственности предыдущей власти», — продолжил он, критикуя власти Единого национального движения, и добавил: «По поводу этого мы сделали оценку и грузинский народ вынес вердикт, но хочу напомнить всем, что такая антигосударственная провокация никогда не должна повторяться ни одними властями».

По словам премьер-министра, правительство обязано «защищать нашу страну, территориальную целостность нашей страны, суверенитет и защищать наш народ от любой агрессии, захватчиков и оккупантов — это должно быть нашей заботой… Мы выбрали прагматичную и разумную политику по преодолению оккупации, достижению деоккупации».

«Период нашего правления также отмечен тем фактом, что мы предотвратили еще больше эскалации для нашего народа и нашей страны, больше сложностей и то разрушение, которое несет война. Благодаря нашей целенаправленной, последовательной и миролюбивой политике, я верю, что наступит время, когда наша страна будет объединена», — сказал Ираклий Гарибашвили.

