По словам премьер-министра, зарплаты мэров и публичных служащих будут увеличены

Почти за два месяца до выборов в органы местного самоуправления премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня на заседании правительства, что с января 2022 года зарплаты мэров и государственных служащих будут повышены постепенно.

«Одна из проблем в нашей реальности, когда мы приближаемся к выборам, это зарплаты мэров, которые, например, составляют порядка 1800-2000 лари, что абсолютно не соответствует сегодняшним реалиям», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Глава правительства подчеркнул, что «заработная плата государственных служащих за эти годы не увеличилась», и добавил, что «люди, работающие на публичной службе, больше не видят мотивации», потому что публичный сектор не может конкурировать с частным сектором.

«Мы решили удвоить. Немыслимо, чтобы мэр работал за 2000 лари и обслуживал, например, Кутаиси, огромный город, Батуми и получал зарплату в 2000 лари. Это невероятно», — сказал Ираклий Гарибашвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)