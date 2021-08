Грузия завершила Олимпиаду в Токио с рекордными 8 медалями

На Олимпийских играх «Токио 2020» Грузия заняла 33-е место по количеству олимпийских медалей. Грузинские спортсмены завоевали две золотые, пять серебряных и одну бронзовую медали по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.

Дзюдоист Лаша Бекаури завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг.

Тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал победителем Олимпийских игр в Токио в весовой категории +109 кг и принес стране второе золото. Это второе олимпийское золото грузинского спортсмена. Талахадзе выиграл первое золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Грузинский борец греко-римского стиля Якоб Каджаия завоевал серебряную медаль в весовой категории 130 кг. Борец Гено Петриашвили также стал серебряным призером в весовой категории 125 кг. Это его вторая олимпийская медаль. В 2016 году он выиграл бронзовую медаль в Рио.

Дзюдоист Лаша Шавдатуашвили завоевал серебряную медаль в весовой категории до 73 кг среди мужчин. Это его третья олимпийская медаль после выигрыша золота и бронзы на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Дзюдоисты Гурам Тушишвили и Важа Маргвелашвили завоевали серебряные медали в весовых категориях + 100 и 66 кг.

Тяжелоатлет Антон Плесной завоевал бронзовую медаль в весовой категории 96 кг.

В рамках «Токио-2020» также заслуживают внимания соревнования Нино Салуквадзе, трехкратной обладательницы олимпийских медалей, стрелка по мишеням, которая стала первой спортсменкой, принявшей участие в 9 Олимпийских играх подряд.

На Олимпийских играх в Токио Грузия участвовала в 11 видах спорта, в которых приняли участие 35 спортсменов. 33-е место для Грузии является третьим лучшим результатом после Олимпийских игр 2008 года (28-е) в Пекине и 2004 (32-е) в Афинах.

Грузия, как независимое государство, впервые участвовала в летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте, где выиграла две бронзовые медали — одну по вольной борьбе, а другую по дзюдо.

Спустя четыре года грузинские спортсмены завоевали шесть бронзовых медалей в Сиднее (бокс, греко-римская борьба, тяжелая атлетика, дзюдо и две бронзовые медали по вольной борьбе).

Свое первое олимпийское золото Грузия выиграла в 2004 году в Афинах, где грузинские спортсмены выиграли в общей сложности четыре медали — две золотые (по дзюдо и тяжелой атлетике) и две серебряные (по греко-римской борьбе и дзюдо).

Грузия выиграла три золотые медали (дзюдо, греко-римская борьба и вольная борьба) и три бронзовые медали (две медали по вольной борьбе и одну по стрельбе из пневматического пистолета) на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Грузия завершила с семью медалями — одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми — все по дзюдо и борьбе.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Грузия по-прежнему завоевала 7 медалей — две золотые, одну серебряную и четыре бронзовых в тяжелой атлетике, дзюдо и борьбе.

