Летние Олимпийские игры в Токио, 28 июля, 2021 г. Фото: Международная федерация дзюдо
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Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури стал обладателем олимпийского золота

28/07/2021 - 17:18
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Дзюдоист Лаша Бекаури победил немецкого соперника Эдуарда Трипеля на летних Олимпийских играх в Токио и принес Грузии первую золотую медаль.

Ранее 21-летний в полуфинале в весовой категории 90 кг Бекаури обыграл российского соперника Михаила Игольникова и получил путевку в финал.

Это третья медаль Грузии на Олимпийских играх в Токио. До этого дзюдоисты Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили завоевали серебряные медали в весовых категориях 66 и 73 кг.

На Олимпийских играх в Токио 25 грузинских спортсменов участвуют в состязаниях в 11 различных видах спорта. Правительство Грузии наградит обладателя золотой медали 1 млн лари.

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28/07/2021 - 17:18
43 Less than a minute

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