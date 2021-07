Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури стал обладателем олимпийского золота

Дзюдоист Лаша Бекаури победил немецкого соперника Эдуарда Трипеля на летних Олимпийских играх в Токио и принес Грузии первую золотую медаль.

Ранее 21-летний в полуфинале в весовой категории 90 кг Бекаури обыграл российского соперника Михаила Игольникова и получил путевку в финал.

Это третья медаль Грузии на Олимпийских играх в Токио. До этого дзюдоисты Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили завоевали серебряные медали в весовых категориях 66 и 73 кг.

На Олимпийских играх в Токио 25 грузинских спортсменов участвуют в состязаниях в 11 различных видах спорта. Правительство Грузии наградит обладателя золотой медали 1 млн лари.

