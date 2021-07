Грузия выиграла две первые серебряные медали на Олимпиаде в Токио

Грузинские дзюдоисты Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили принесли Грузии первые серебряные медали на летних Олимпийских играх в Токио.

25 июля 28-летний Важа Маргвелашвили завоевал первую серебряную медаль в весовой категории до 66 кг. В борьбе за золотую медаль в финале Маргвелашвили уступил японцу Хифуми Абэ и занял второе место. Ранее в полуфинале он в дополнительное время обыграл корейца Баула Ани.

Это первая олимпийская награда Важи Маргвелашвили. Кроме того, он является обладателем золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы по дзюдо.

29-летний Лаша Шавдатуашвили сегодня также стал серебряным призером в весовой категории до 73 кг. Он проиграл японскому сопернику Шохею Оно в финале за золотую медаль. В полуфинале Шавдатуашвили обыграл корейца Чангрима Ани.

Это третья олимпийская награда Лаши Шавдатуашвили. Он выиграл золотую медаль на летних Олимпийских играх 2012 года и бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2016 года. Он также является обладателем золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы по дзюдо.

На Олимпийских играх в Токио Грузия участвует в 11 различных видах спорта, в них участвуют 35 спортсменов. Правительство Грузии наградит обладателя золотой медали 1 млн лари.

32-е летние игры стартовали в столице Японии Токио 23 июля и завершатся 8 августа. Олимпийские игры должны были начаться в июле 2020 года, но Олимпийские игры были отложены на год из-за пандемии Covid-19.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)