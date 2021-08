Лаша Талахадзе принес Грузии второе золото на Олимпиаде в Токио

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал победителем Олимпийских игр в Токио в весовой категории +109 кг и принес стране второе золото.

В двоеборье Талахадзе показал результат 488 кг, что является мировым и олимпийским рекордом и на 3 кг превышает его же предыдущий рекорд. Талахадзе поднял 223 кг. в рывке, тем самым улучшив свой мировой рекорд в 222 кг, а в толчке — 265 кг, побив, тем самым, свои предыдущий рекорд — 264 кг.

27-летний грузинский спортсмен опередил занявшего второе место иранца Али Давуда на целых 47 кг.

Это первый случай в истории независимый Грузии, когда грузинский спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом. Талахадзе выиграл первое золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Золото Талахадзе увеличило количество медалей, завоеванных Грузией в Токио, до 7 — на нынешних Олимпийских играх страна получила две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

2 августа Якоб Каджаия, грузинский борец греко-римского стиля в весовой категории 130 кг, завоевал серебряную медаль. Тяжелоатлет Антон Плесной завоевал бронзовую медаль в весовой категории 96 кг. До этого грузинский дзюдоист Лаша Бекаури принес Грузии первое золото в весовой категории 90 кг.

Выделились также и другие дзюдоисты: Гурам Тушишвили в весовой категории 100 кг, Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили в весовых категориях 66 кг и 73 кг соответственно, стали обладателями серебра.

На Олимпийских играх в Токио Грузия участвует в 11 различных видах спорта с 35 спортсменами. Правительство Грузии наградит обладателя золотой медали 1 млн лари.

