Аслан Бжания завершил визит в Цхинвали

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 6-9 августа посетил оккупированный Цхинвальский регион, где принял участие в мероприятиях, посвященных тринадцатой годовщине российско-грузинской августовской войны 2008 года.

Наряду с Бжания, в Цхинвали находились также «министр финансов» оккупированной Абхазии Владимир Делба, «министр иностранных дел» Даур Кове, «министр по чрезвычайным ситуациям» Лев Квициния, «глава Департамента государственных администраций» Беслан Квициния и Присутствовал также «вице-спикер» Рауль Лолуа.

«Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что великая Россия своих друзей в беде не оставляет», — заявил Бжания, которого принимал лидер Цхинвальского региона Анатолий Бибилов.

Отметив, что Грузия «до сих пор не оставила мысли завоевать» два региона, абхазский лидер заявил, что Сухуми и Цхинвали «укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией».

В ходе визита Бжания принял участие в различных мероприятиях, в том числе возложил цветы к мемориалам погибших в августе 2008 года.

Лидеры двух оккупированных регионов также посетили «Историко-этнографический музей» во дворце Ксанских Эриставов в Ахалгори. По сообщению осетинских СМИ, во время экскурсии Бибилов «рассказали о быте и жизни Ксанских Эриставов, а также об истории строительства замка».

