Грузия призывает Россию отозвать решение о признании Абхазии и Цхинвали

В заявлении МИД Грузии от 7 августа, которое было опубликовано в 13-ю годовщину августовской войны, говорится, что 13 лет назад Россия именно в Грузии проверила свою агрессивную политику посягательства на территориальную целостность суверенных государств, что создало серьезную угрозу для европейской и трансатлантической безопасности и подорвала международный порядок, основанный на правилах.

По заявлению МИД Грузии, Европейский суд по правам человека, спустя 13 лет – в январе 2021 года – вынес вердикт насильственному вторжению России в Грузию, и постановил, что в оккупированных регионах – в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии Россия является государством, которое осуществляет оккупацию и эффективный контроль, и которое ответственно за нарушение ряда положений и статей Европейской конвенции во время войны 2008 года и последующий период оккупации.

По заявлению министерства, несмотря на этот вердикт, Россия продолжает оккупацию и милитаризацию регионов Грузии, проведение незаконных военных учений на территории страны, укрепление оккупационных линий колючей проволокой и препятствует возвращению ВПЛ в свои дома.

МИД Грузии также отметил, что ситуация с правами человека в оккупированных регионах Абхазии и Цхинвали ухудшается с каждым днем, включая ограничения на свободное передвижение и этническую дискриминацию в отношении проживающих там грузин.

Несмотря на существующие вызовы, по заявлению министерства, Грузия неуклонно проводит политику мирного разрешения и трансформации конфликта, которая направлена на деоккупацию регионов и безопасное и достойное возвращение ВПЛ; а также на примирение и восстановление доверия между населением, разделенным оккупационными линиями.

По заявлению МИД Грузии: «Мы готовы к широкому диалогу для определения нашего общего будущего вместе с абхазской и осетинской общинами и для обеспечения мирного сосуществования на основе сосуществования в современном европейском демократическом государстве, которое будет привлекательным для абхазской и осетинской общин и где в равной мере будут защищены их права».

МИД Грузии призвал Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести оккупационные войска с территории Грузии, отозвать решение о признании т.н. независимости оккупированных регионов и не препятствовать работе международных механизмов безопасности на местах.

Министерство также призвало международное сообщество приложить эффективные усилия в процессе деоккупации регионов Грузии и возвращения ВПЛ, содействовать миру и безопасности в Грузии и Восточной Европе, а также должным образом оценить продолжающуюся агрессивную политику России в более широком Черноморском регионе.

