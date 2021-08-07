Заявление Госдепартамента США по случаю 13-й годовщины августовской войны

В видеообращении по случаю тринадцатой годовщины российско-грузинской августовской войны 2008 года пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс сказал: «Мы выражаем солидарность с грузинским народом и с нетерпением ждем того дня, когда он объединится».

Пресс-спикер отметил, что «в этот день, 13 лет назад, российские войска вторглись в Грузию, убив сотни мирных жителей и выселив несколько тысяч из своих домов». По его же словам, российская оккупация привела к трагическим человеческим жертвам, особенно во время пандемии коронавируса.

Thirteen years ago, Russia illegally invaded Georgia, killing hundreds and driving thousands from their homes. Today 20% of Georgia's territory remains occupied. Once again, we call on Russia to end its occupation of Georgia and comply with the EU-mediated 2008 ceasefire. pic.twitter.com/n6LLh3p5xu — Ned Price (@StateDeptSpox) August 7, 2021

По словам Неда Прайса, создание препятствий в доступе к гуманитарной и медицинской помощи, необходимой для спасения жизней населения оккупированных регионов Грузии, приводит к жертвам, что необходимо немедленно завершить.

Пресс-спикер Госдепартамента США призвал Россию соблюдать соглашение о прекращении огня от августа 2008 года.

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