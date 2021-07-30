Гурам Тушишвили стал обладателем олимпийского серебра. Фото: Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии
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Дзюдоист Гурам Тушишвили стал обладателем олимпийского серебра

30/07/2021 - 16:15
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26-летний дзюдоист Гурам Тушишвили принес Грузии очередную серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

В весовой категории +100 кг Тушишвили в борьбе за золотую медаль в финале уступил чешскому сопернику Лукасу Крпалеку. На пути к финалу Тушишвили победил Тамирлана Башаева, выступавшего от имени России в полуфинале.

Это первая олимпийская награда Гурама Тушишвили, он является победителем Мирового чемпионата по дзюдо и двукратным победителем Чемпионата Европы.

Это четвертая медаль грузинских дзюдоистов на летних Олимпийских играх. Ранее Лаша Бекаури, Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили завоевали одну золотую и две серебряные медали.

На этом грузинские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования на Олимпийских играх в Токио. 1 золото и 3 олимпийских серебра — лучший результат в истории грузинского дзюдо. Мужская сборная Грузии заняла второе место после Японии в групповом зачете.

На Олимпийских играх в Токио 35 грузинских спортсменов участвует в 11 различных видах спорта. Правительство Грузии наградит обладателя золотой медали 1 млн лари.

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30/07/2021 - 16:15
12 1 minute read

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