МВД Грузии расследует дело о гибели азербайджанского блогера

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что расследует дело о смерти Хусейна Бакиханова, азербайджанского блогера, соискателя убежища в Грузии, который скончался при подозрительных обстоятельствах после падения со здания гостиницы «Стамба» в Тбилиси 14 июля.

Сообщения о смерти Бакиханова, настроенного критически к властям соседнего Азербайджана, распространились 29 июля, через две недели после его смерти. Министерство внутренних дел подтвердило «Civil Georgia», что дело расследуется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, которая касается доведения до самоубийства.

По словам Автандила Церетели, адвоката гостиницы «Стамба», Бакиханов должен был начать работу в гостинице и 14 июля, когда его знакомили со зданием гостиницы, он забрался на крышу здания и покончил жизнь самоубийством. По его словам, представители персонала гостиницы были непосредственными свидетелями инцидента и передали информацию, в том числе записи с камер, в соответствующее ведомство.

За два дня до смерти Бакиханов опубликовал видеозапись, сделанную в машине скорой помощи, в которой он рассказывал, что в центре Тбилиси на него напали пять человек и избили его. «Я не могу точно сегодня сказать, что правительство Азербайджана организовало или нет (это нападение), но это не исключено», — сказал он.

«Я не верю, что это случайность», — сказал Бакиханов, добавив, что инцидент произошел всего за несколько дней до того, как ему должны были выдать временное удостоверение личности соискателя убежища. Он был задержан во время акции протеста в Баку 7 мая и приговорен к двум неделям заключения. После освобождения он уехал в Тбилиси.

Грузинская неправительственная организация «Права Грузия» сообщила, что Бакиханов впервые обратился к ним 14 июня за правовой помощью по правилам и процедурам подачи ходатайства о предоставлении убежища в Грузии. В организации также пояснили, что «основания для подачи ходатайства о предоставлении убежища являются конфиденциальными, поэтому «Права Грузия» лишена возможности говорить со СМИ об этих обстоятельствах».

Первую тревогу по поводу смерти Бакиханова забил также азербайджанский журналист Афган Мухтарлы. После того как в МВД пояснили, что азербайджанский блогер умер две недели назад, Мухтарлы обвинил грузинские правоохранительные органы в сокрытии этого факта. «Грузинская полиция, официально открывшая самую маленькую аварию, ДТП, промолчала об этом инциденте», — сказал он.

Мухтарлы заявил, что его не убедили объяснения МВД и гостиницы «Стамба», и он сомневается относительно обстоятельств смерти Бакиханова, поскольку инцидент произошел через два дня после нападения.

Афган Мухтарлы, который также критически настроен к властям Азербайджана, в 2017 году исчез из центра Тбилиси и на следующий день оказался в тюрьме в Баку. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы в Азербайджане, но был освобожден в 2018 году в результате международного давления. В настоящее время он проживает в Германии. Он обвиняет правительство Грузии в получении взяток от Азербайджана и его похищении. Тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили назвал обвинения Мухтарлы «абсурдными».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)