НПО говорят об угрозах «разжигания агрессии» накануне выборов

Неправительственные организации – Международная прозрачность — Грузия и Международное общество за справедливые выборы и демократию расценивают расклеенные в столице плакаты, на которых вместе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили изображены гражданские и ЛГБТ активисты, как «призыв к насилию» и заявляют, что они «создают угрозу» изображенным на них людям».

На плакатах, на которых написано: «Нет нацам! Нет злу!» (нацы – унизительное сокращение Национального движения), наряду с бывшим президентом Михаилом Саакашвили также изображены активист гражданского движения «Позор» Гига Макарашвили; директор правозащитной организации ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари; директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия; директор и ведущий ТВ «Пирвели» — Вато Церетели и Нодар Меладзе; владелец контрольного пакета акций телекомпании «Формула» и бывший министр обороны времени Национального движения Давид Кезерашвили.

Плакаты появились в столице после того, как председатель Единого национального движения Ника Мелия заявил, что будет баллотироваться на пост мэра столицы. Примечательно, что плакаты с подобным содержанием появились в Грузии и перед президентскими выборами 2018 года.

По оценкам НПО, после событий 5-6 июля в столице Грузии и растущего числа «словесных нападок» на критически настроенных к властям СМИ, призывы на плакатах могут снова создать «угрозу уничтожения жизни» журналистов и гражданских активистов.

«Распространение таких плакатов также ставит под угрозу мирное проведение предстоящей избирательной кампании и, учитывая риски поляризации, создает угрозу здоровым демократическим процессам», — заявили они.

Представители Мэрии Тбилиси заявили СМИ, что два человека были оштрафованы на 1000 лари каждый за расклеивание плакатов и искажение внешнего вида города. «Как только будут выявлены дополнительные лица, они обязательно будут оштрафованы», — заявил журналистам заместитель мэра столицы Андриа Басилаия.

За размещение плакатов ответственность на себя взял Георгий Якобашвили, основатель движения противников Национального движения под названием «Закончим» и в то же время редактор агентства for.ge Георгий Якобашвили. «Эти плакаты — не плакаты ненависти, это плакаты правды», — сказал он, добавив: «мы сделаем все возможное, чтобы покончить с нацами».

«Моих людей оштрафовали, сняли мои плакаты, чуть ли не объявили врагом народа», — заявил он и подверг критике за это руководство столицы. Позже он разместил цифровую версию баннера на своей странице в Facebook и попросил граждан поделиться ею.

Директор «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари заявил, что многие люди отметили его на этой фотографии в социальной сети и что большинство их профилей связаны с Грузинской мечтой. Он также обвинил власти в «инструментализации» гомофобии в преддверии предстоящих выборов в местные органы власти.

«Это не часть нашей кампании», — сказал депутат Грузинской мечты, бывший спикер Парламента Арчил Талаквадзе. «Наша кампания началась с программы (и) позитивным кандидатом», — добавил он.

