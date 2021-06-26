Британский военный корабль посещает порт Батуми

Британский эскадренный миноносец HMS Defender прибыл в черноморский порт Грузии Батуми 26 июня.

Посольство Великобритании в Грузии заявило, что визит корабля стал «еще одним особенным примером сотрудничества между Соединенным Королевством и Грузией по вопросам региональной безопасности».

По сообщениям российских СМИ, именно в адрес HMS Defender был открыт предупредительный огонь российской Береговой охраной, когда корабль направлялся из Одессы в Грузию, и «был выдворен» из крымской акватории. Однако Министерство обороны Великобритании опровергло сообщения об открытии огня. Международное сообщество, в том числе Великобритания, не признают аннексированные Россией территориальные воды Крыма в качестве территории России.

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