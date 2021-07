Кандидат в помощники госсекретаря США говорит о Грузии

Кандидат на пост помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила 20 июля, что в случае утверждения на новой должности она поднимет вопрос о полном и скорейшем выполнении Соглашения от 19 апреля.

Донфрид подчеркнула, что избирательная и судебная реформы важны для Грузии. По ее словам, она призовет все политические партии поддержать апрельское соглашение.

Отметив, что Грузия уже предприняла важные шаги по укреплению демократии, Донфрид сказала, что «стране еще предстоит пройти долгий путь».

По ее словам, она в очередной раз выразит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также ее интеграции в евроатлантические структуры, что «привязано» к силе ее демократии.

Донфрид сделал это заявление после того, как сенатор Джим Риш попросил ее прокомментировать вопрос Грузии.

Сенатор Риш, в свою очередт, отметил, что он и сенатор Джин Шахин думали, что парламентские выборы 2012 года, за которыми последовала смена власти в Грузии, станут «новым началом». «С тех пор мы постоянно разочаровываемся в том, что там происходит», — сказал он.

По словам сенатора, американские законодатели «не собираются принимать чью-либо сторону» в политических событиях в стране, несмотря на то, что грузинские партии пытаются заручиться их поддержкой «для собственных политических маневров». Он подчеркнул, что грузинские политики должны сами решать вопросы страны.

«Но они не добились большого прогресса. Приходишь к мысли, когда интересует, не пора ли переоценить, где мы сейчас находимся», — сказал сенатор США.

Ранее в своем вступительном слове сенатор Риш заявил, что он сильно обеспокоен «шагами назад» Грузии, включая гомофобное насилие 5 июля и назначение судей Верховного суда в нарушение Соглашения от 19 апреля.

