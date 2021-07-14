Конституционный суд Грузии, Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Президент Зурабишвили назначила Георгия Тевдорашвили судьей Конституционного суда

14/07/2021 - 17:32
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 июля назначила Георгия Тевдорашвили судьей Конституционного суда по квоте президента. Тевдорашвили заменит Тамаза Цабуташвили, срок полномочий которого истекает 26 июля.

43-летний Георгий Тевдорашвили, ассоциированный профессор Юридического факультета ТГУ, в 2019 году был кандидатов в судьи Верховного суда. Кроме того, с 2012 года он является заместителем руководителя ЮЛПП Службы финансового мониторинга Грузии.

Конкурс на должность судьи Конституционного суда был объявлен 29 июня.

Конституционный суд Грузии состоит из 9 судей, назначаемых сроком на 10 лет, трое из которых назначаются президентом Грузии, трое — Парламентом и трое — Пленумом Верховного суда.

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14/07/2021 - 17:32
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