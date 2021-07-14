Президент Зурабишвили назначила Георгия Тевдорашвили судьей Конституционного суда
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 июля назначила Георгия Тевдорашвили судьей Конституционного суда по квоте президента. Тевдорашвили заменит Тамаза Цабуташвили, срок полномочий которого истекает 26 июля.
43-летний Георгий Тевдорашвили, ассоциированный профессор Юридического факультета ТГУ, в 2019 году был кандидатов в судьи Верховного суда. Кроме того, с 2012 года он является заместителем руководителя ЮЛПП Службы финансового мониторинга Грузии.
Конкурс на должность судьи Конституционного суда был объявлен 29 июня.
Конституционный суд Грузии состоит из 9 судей, назначаемых сроком на 10 лет, трое из которых назначаются президентом Грузии, трое — Парламентом и трое — Пленумом Верховного суда.
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