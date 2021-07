14-е заседание диалога ЕС-Грузия по вопросам прав человека

6 июля в формате видеоконференции состоялось 14-е заседание Диалога по правам человека между ЕС и Грузией, на котором прошла дискуссия о состоянии прав человека в Грузии и по последним событиям, касающимся политики ЕС, направленной на соблюдение и содействие правам человека.

Грузия и Евросоюз совместно осудили насильственные нападения на активистов гражданского общества, представителей общественности и журналистов в Тбилиси 5 июля, в связи с которыми Марша достоинства ЛГБТ-сообщества был отменен принудительно.

В заявлении Делегации ЕС в Грузии говорится, что ЕС и Грузия приняли к сведению подтверждение Грузии о начале расследования насильственных нападений и говорят о важности дальнейших усилий по пресечению языка ненависти, ненависти и нетерпимости.

Помимо недавних событий, стороны также обсудили ситуацию в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, препятствия на пути возвращения ВПЛ в свои дома и произвольное задержание граждан Грузии оккупационными силами.

ЕС подчеркнул важность полного и своевременного выполнения Соглашения от 19 апреля и призвал Грузию «активизировать свои усилия по завершению всех форм дискриминации, в том числе по признаку пола и сексуальной ориентации».

Несмотря на то, что участие гражданского сектора напрямую в процессе диалога не предусмотрено, НПО получили возможность участвовать в форматах предварительных консультаций, как в Брюсселе, в Службе внешних действий ЕС, так и во встречах в Тбилиси, организованных Делегацией ЕС. Альтернативная оценка, представленная НПО, гласит, что, несмотря на некоторые шаги, предпринятые властями, общий прогресс является «неравномерным».

По заявлению НПО, для всех сфер характерен формальный характер изменений: «реформы ведутся, но практические изменения мало влияют на благосостояние бенефициаров».

