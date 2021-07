НПО говорят об ответственности властей за происходящие сегодня события

Местные НПО отреагировали на события, происходящие сегодня в столице Грузии, и подвергли критике власти страны за то, что они не смогли добиться соблюдения Конституции и не предотвратили насилие со стороны ультраправых и управляемых Православной Церковью группировок.

Ассоциация молодых юристов Грузии подвергла критике заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в котором он назван «нецелесообразным» проведение «Марша достоинства». «Такие заявления со стороны руководителей государства и ведомств и перекладывание ответственности на мирных демонстрантов еще больше усугубляют и без того напряженную обстановку, также поощряют насилие со стороны гомофобных групп и, по сути, дают карт-бланш насилию», — говорится в заявлении организации.

В то же время «МВД не смогло обеспечить эффективное управление процессом и мобилизацию достаточного количества полицейских сил, что еще больше способствовало обострению процесса».

По заявлению «Международного общества за справедливые выборы и демократию», «государственные институты не могут обеспечить соблюдение прав, гарантированных Конституцией, поэтому организаторам Недели Прайда пришлось отложить объявленное мирное собрание». «Очаги насилия на улицах Тбилиси не были эффективно устранены правоохранительными органами», — говорится в заявлении «Справедливых выборов».

По заявлению «Международной прозрачности – Грузия», «в последнее время члены насильственных группировок сделали ряд угрожающих заявлений, но шаги, предпринятые властями, были неэффективными».

«Перед началом погрома в отношении представителей СМИ премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что считает проведение запланированного на 5 июля марша нецелесообразным, и что за его организаторами стоит реваншистская радикальная оппозиция. Этим заявлением премьер-министр Грузии практически произвел подстрекательство насилия», — говорится в заявлении.

