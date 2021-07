Оппозиция о насильственных действиях противников «Марша достоинства»

В поощрении насилия со стороны представителей контракции противников «Марша достоинства», запланированного правозащитной ЛГБТ организацией «Тбилиси Прайд», в результате чего пострадали множество журналистов, а также нападения на офисы движения «Позор» и «Тбилиси Прайда», оппозиция обвинила премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Сегодня, перед началом заседания правительства премьер-министр Гарибашвили заявил, что за маршем стоит «радикальная оппозиция» под руководством бывшего президента Михаила Саакашвили, целью которых является внесение «хаоса» в общество. Он также призвал организаторов марша провести акцию на альтернативном пространстве вместо проспекта Руставели, чтобы не допустить «противостояния».

«Civil Georgia» предлагает оценки представителей оппозиции в связи с происходящими в столице сегодня событиями.

Тина Бокучава — Единое национальное движение: «…Премьер-министр, глава правительства, который должен быть гарантом безопасности, стабильности и прав человека в этой стране, прямо поощряет это насилие на заседании правительства и призывает их к насильственным действиям. Гарибашвили вместо того, чтобы сделать все, чтобы не пострадали журналисты, не пострадали операторы, не пострадали граждане, и чтобы права человека были бы защищены в стране, обвинил Единое национальное движение и Михаила Саакашвили в организации прайда и тем самым прямо открыл дорогу насилию».

Гига Бокерия — Европейская Грузия: «Сегодня самый тяжелый день для грузинской демократии, прав человека, нашей государственности и суверенитета, для будущего нашей страны. Мы видим открытый альянс между режимом Иванишвили и пропутинскими насильственными группами, и эти люди открыто говорят нам, что они выступают просто против какой-то одной группы меньшинств, они выступают против идеи свободной Грузии и выбора Запада, и тянут нас в путинское болото. Сегодня они напали на активистов… символически порвали флаг ЕС… Корень этой беды — в режиме Иванишвили и особенно в тех представителях духовенства, которые во имя религии сеют эту ненависть и этот выбор навязывают нашей стране, путинистский выбор».

Лело за Грузию: Полная ответственность за развивающиеся сегодня на улицах Тбилиси события лежит на властях и премьер-министре Гарибашвили, который сегодня в своем публичном заявлении прямо подстрекал к насилию против граждан. Мы категорически осуждаем произошедшее. Своей сегодняшней позицией власти отказались защищать конституционные права и порядок, что означает внедрение типичной российской модели правления в стране. Поступая таким образом, власти отвернулись от цивилизованного мира, основанного на верховенстве закона, где люди являются главной ценностью».

Стратегия Агмашенебели: «То, что происходит сегодня в стране во имя веры и морали, на журналистов нападают физически, устраивают погромы офисов — за все это ответственность несет власть. Вместо того, чтобы выполнять свой долг по обеспечению равенства для всех перед Конституцией и порядка, она (власть) не может выйти за рамки своей узкой партийной повестки дня и, поощряет и организует это насилие».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)