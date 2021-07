Саломе Зурабишвили завершила визит во Францию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 30 июня — 1 июля посетила Францию, где встретилась с президентом Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем ООН Антонио Гутьерресом, а также приняла участие в Форуме за равенство поколений.

Как сообщили в Администрации президента Грузии, 1 июля во время встречи со своим французским коллегой президент Зурабишвили говорила о безопасности на Черном море, участии ЕС в регионе и углублении двусторонних отношений. Президенты также говорили о возобновлении «франко-грузинского диалога им. Димитрия Амилахвари», стартовавшего в 2019 году.

Президент Саломе Зурабишвили проинформировала Эммануэля Макрона о тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии, нарушениях прав человека оккупационным режимом и похищениях людей.

30 июня в ходе встречи президента и генерального секретаря ООН обсуждался вопрос задержания оккупационными войсками граждан Грузии, в частности, Зазы Гахеладзе.

«Я очень надеюсь, что международное сообщество вмешается и поможет нам быстро освободить его», — написала президент Грузии в Твиттере после встречи.

