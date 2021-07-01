Американские законодатели поддерживают Тбилиси Прайд

Члены Конгресса США выразили свою поддержку на Twitter ЛГБТК активистам Грузии перед запланированной на 1-5 июля неделей Прайда.

«Мы выражаем солидарность со всеми, кто борется за равенство в Тбилиси», — написала 30 июня конгрессмен-демократ Ильхан Омар.

1 июля республиканка Сара Джейкобс заявила, что приветствует мужество активистов, которые «борются за безопасное, инклюзивное проведение Прайда и равное будущее для ЛГБТК + сообщества Грузии».

Конгрессмен Энди Левин отметил, что, хотя грузинские представители ЛГБТК + подвергаются риску насилия, а местная полиция оказывает меньшую поддержку, они все еще борются за проведение «Тбилиси Прайда».

«Несмотря на отсутствие местной поддержки, грузинские ЛГБТК + активисты продолжают «Тбилиси Прайд» без необходимых мер безопасности для их защиты», — написала в Твиттере группа поддержки активистов ЛГБТК + в Конгрессе, добавив, что «ЛГБТК + активисты не отступят в Тбилиси, и мы тоже. Мы приветствуем вашу смелость».

Послание поддержки также озвучила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Он поделилась фотографией НПО «Движение за равенство», заявив, что «USAID гордится тем, что является глобальным союзником для всех народов в продвижении прав человека».

As #Pride2021 comes to an end, wanted to share this glorious photo of @EqualityGeorgia, a Georgian civil society organization working to combat workplace discrimination against the LGBTQ+ community. @USAID is proud to be a global ally in advancing human rights for all people. pic.twitter.com/qoxC3sPKA8 — Samantha Power (@PowerUSAID) June 30, 2021

Неделя Прайда и Марш достоинства, организованные местной организацией «Тбилиси Прайд», привлекли международное внимание после того, как объявленные настроенными гомофобно радикальными группами контракции породили обеспокоенность по поводу безопасности ЛГБТК + активистов.

В совместном заявлении от 28 июня 28 депутатов Европарламента призвали власти Грузии защитить активистов «Тбилиси Прайда» и обеспечить всеобщее право на свободу выражения мнений и мирных собраний. С аналогичным заявлением 30 июня выступили главы 20 дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии.

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