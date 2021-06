Давид Залкалиани завершил визит в Брюссель

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани завершил свой визит в Брюссель 24 июня после того, как со своими украинским и молдавским коллегами встретился с европейским комиссаром по расширению и политике европейского соседства Оливером Вархеем, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и депутатами Европарламента.

Министры иностранных дел «Ассоциированного трио» на встрече с комиссаром ЕС Вархеем говорили о важности и целях «трио» и отметили, что создание формата «трио» является логическим и своевременным развитием тех процессов, которые объединяют эти страны на пути к членству в ЕС.

По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, на встрече также были затронуты вопросы безопасности в регионе, вызовы, связанные с оккупацией и российской агрессией, а также важность вовлеченности ЕС в обеспечении безопасности и урегулировании конфликта.

Еврокомиссар Верхей сказал, что на встрече они обсудили экономический и инвестиционный план, который ЕС представит для обеспечения оздоровления и устойчивости экономик Восточного партнерства.

По сообщению МИД Грузии, во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом три дипломата подчеркнули важность полного использования потенциала соглашений о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, что имеет необходимо для постепенной интеграции ассоциированных стран во внутренний рынок ЕС.

«Я подтвердил солидарность ЕС с тремя странами в борьбе с пандемией Ковид-19, в частности, в ускорении процесса вакцинации», — написал вице-президент Еврокомиссии в Твиттере после встречи.

Во время встречи с депутатами Европарламента три дипломата обсудили основные цели «Ассоциированного трио», региональную безопасность, угрозы, исходящие из России, и декабрьский саммит Восточного партнерства.

Залкалиани посетил Брюссель в рамках первого совместного рабочего визита министров иностранных дел «Ассоциированного трио», созданного 17 мая в Киеве. В рамках нового формата сотрудничества стороны будут взаимодействовать по вопросам, представляющим общий интерес по европейской интеграции, включая реализацию соглашений об ассоциации и дальнейшее развитие Восточного партнерства.

