Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посещает Брюссель 23-24 июня вместе с двумя своими коллегами из стран недавно сформированного «Ассоциированного трио», министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулеба и министром иностранных дел молдовы Аурелом Чокой. Сегодня главы внешнеполитических ведомств трех стран встретились с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а затем провели совместную пресс-конференцию.

Выступая на совместной пресс-конференции, Жозеп Боррель приветствовал более тесную координацию между тремя странами Восточного партнерства, отметив, что эта инициатива «создает связи не только между ЕС и странами – нашими партнерами, но и между самими партнерами».

Говоря о цели трех стран по вступлению в ЕС, верховный представитель ЕС сказал, что сотрудничество можно будет углубить, если Грузия, Украина и Молдова полностью проведут реформы в тех ключевых сферах, где необходимы быстрые и всеобъемлющие улучшения.

Боррель также затронул тему Саммита Восточного партнерства, который пройдет в декабре 2021 года, отметив: «мы хотим развивать отношения, основанные на принципах инклюзивности и дифференциации».

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что помимо общей цели европейской интеграции, три страны сталкиваются с общими вызовами. «Неурегулированные конфликты с Россией остаются серьезным вызовом европейской безопасности… и представляют серьезную угрозу безопасности, демократии и экономическому развитию (трех стран)», — заявил он.

«Действия России в регионе Восточного партнерства значительно дестабилизировали восточные границы Европы», — заявил Залкалиани. Он выразил готовность к мирному урегулированию конфликтов с Россией, отметив, что «мы ожидаем более широкой вовлеченности Евросоюза в деле обеспечения мира и безопасности в регионе».

Министр иностранных дел Молдовы заявил, что на встрече стороны договорились продолжить диалог по «отраслевым вопросам» и найти возможности через «Ассоциированное трио» для расширения сотрудничества между тремя странами и Евросоюзом.

Министр иностранных дел Украины заявил, что три министра внесли «очень конкретные предложения» о диалоге между «трио» и Евросоюзом. «Мы четко заявили, что Восточное партнерство — это инициатива, которая нуждается в переходе на новый уровень, и что предстоящий саммит станет поворотным моментом», — сказал он.

Во время своего визита 23-24 июня Залкалиани также встретился с комиссаром ЕС по вопросам правосудия Дидье Рейндерсом. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию в оккупированных Россией регионах, а также вопрос незаконного задержания гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. «Я очень четко об этом говорил на сегодняшней встрече, я попросил наших европейских партнеров как можно на более высоком уровне двусторонних отношений с Российской Федерацией поставить этот вопрос», — заявил министр.

