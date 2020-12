АМЮГ: Руководящие должности в суде постоянно занимают «члены клана»

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) опубликовала доклад, в котором говорится, что в судебной системе Грузии сохраняется т.н. подход «вращающейся двери», с помощью которого «все влиятельные члены судебного клана постоянно занимают важные должности», и «чем более важна должность, тем меньше ротации».

О существовании влиятельной группы судей в судебной системе, т.н. «клана» местные неправительственные организации заявляют уже давно.

В докладе АМЮГ, который был опубликован 11 декабря, говорится, что «члены клана» «меняются» друг с другом должностями и «путешествуют из суда в суд».

По заявлению организации, тот факт, что из 311 судей в судебной системе, 39 занимают управляющие должности, а 19 — важные должности уже в течение более 10 лет, «еще раз четко указывает на то, что управление судом осуществляется небольшой группой».

По заявлению АМЮГ, помимо 39 судей, есть еще 50 судей в первой и второй инстанциях общих судов, которые занимали должности в разное время.

По мнению организации, это подтверждает аргумент о том, что суд Грузии является закрытой системой, которую возглавляет влиятельная группа судей.

Организация также утверждает, что большинство действующих председателей судов были назначены на должности Высшим советом юстиции после того, как этот институт в 2007 году превратился в орган судебной власти.

Отметив, что «в течение многих лет председатели рассматривались, как инструменты в руках совета для надзора за судьями», организация заявила, что «члены клана» сохраняют власть «на основе личностной лояльности и давления, и определяют процессы в общих судах».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)