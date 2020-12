Грузия в Докладе «НАТО 2030»

В новом докладе, который был представлен на заседании министров иностранных дел стран НАТО 1-2 декабря, говорится, что альянсу необходимо расширять и укреплять партнерство с Грузией и Украиной, «как с уязвимыми демократическими странами, которые стремятся к членству и находятся под постоянным внутренним и внешним давлением со стороны России».

Согласно докладу, расписанному на 67 страницах, НАТО следует рассмотреть вопрос об обеспечении более стабильных и прогнозируемых ресурсов для партнерской деятельности, а ее «политику открытых дверей следует поддерживать и активизировать».

В документе отмечается, что на фоне того, когда Россия продолжает агрессию против Грузии и Украины, «ее напористые действия усилились по направлению Крайнего Севера и Северной Атлантики, в ключевых точках Баренцева, Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также путем увеличения военно-воздушных и военно-морских сил вокруг них».

В докладе говорится, что Москва «пыталась установить государства-сателлиты или государства-клиенты вблизи территории НАТО, включая т.н. «замороженные конфликты», и в этой связи упоминаются оккупированные Россией Абхазия и Цхинвальский регион.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани также дал оценку докладу и сказал: «Группа экспертов НАТО подготовила очень важный документ, в котором в очередной раз подчеркивается политика открытых дверей НАТО и ее решительная поддержка в отношении Грузии. Это имеет огромное значение для нашего дальнейшего устойчивого развития и региональной безопасности».

Доклад был подготовлен в рамках процесса «НАТО 2030», который охватывает соображения по поводу укрепления альянса для решения будущих вызовов, и который был представлен генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в этом году. Сопредседателями группы экспертов, работавших над документом, были Томас де Мезьер, депутат Бундестага Германии и бывший министр обороны Германии, и Аарон Уэс Митчелл, бывший дипломат США, занимавший пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

В группу также входили Джон Бью, советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона; Грета Босенмайер, бывший советник премьер-министра Канады по национальной безопасности; Ания Далгаард-Нильсен, датский эксперт по политике безопасности; Марта Дасу, бывший заместитель министра иностранных дел Италии; польский депутат Европарламента Анна Фотыга; турецкий дипломат, бывший помощник генерального секретаря НАТО Такан Йилдем; бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин и советник правительства Нидерландов Эрна Верхаген.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)