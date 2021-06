Филип Рикер встретился с лидерами оппозиции

Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретился 7 июня с лидерами Единого национального движения, Лело, Стратегия Агмашенебели, Республиканской партии и независимыми депутатами.

Лидеры оппозиционных партий беседовали с представителями СМИ перед началом встречи. Председатель Единого национального движения Ника Мелия заявил, что вместе на встрече с представителем Госдепартамента США акцентирует внимание на усилении российского влияния «внутри страны и в регионе».

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе сказал, что одним из основных вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, будет документ Соглашения от 19 апреля, которое «положило начало совершенно новому процессу сотрудничества в связи с планом интеграции Грузии с Западом».

Бывший председатель Европейской Грузии и независимый депутат Давид Бакрадзе заявил, что во время беседы с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США основное внимание будет уделено внутриполитическим вопросам, таким как избирательная и судебная реформа, прекращение политического преследования и свобода СМИ.

На встрече также присутствовали депутат от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе, депутаты от Лело Бадри Джапаридзе и Ана Нацвлишвили, бывший член ЕНД Саломе Самадашвили и депутат от Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

До встречи с лидерами оппозиционных партий 7 июня Филип Рикер также встретился с представителями гражданского общества и НПО, работающими по правам СМИ, а также с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министрами иностранных дел и обороны Давидом Залкалиани и Джуаншером Бурчуладзе.

Филип Рикер завершил первую часть своего визита в Грузию встречей с лидерами оппозиции и направился в Баку и Ереван. По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, он вернется в Грузию после завершения своего визита в соседние страны.

