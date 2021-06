Филип Рикер продолжает встречи в Тбилиси

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретился сегодня с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. Позже он подвел итоги своего визита в Грузию на пресс-конференции.

Премьер-министр Гарибашвили заявил, что в ходе встречи в канцелярии правительства, на которой также присутствовал Залкалиани, стороны обсудили основные направления стратегического партнерства США и Грузии, а также региональную безопасность и сотрудничество. «Визит является четким выражением растущего интереса и участия США в регионе Южного Кавказа», – написал премьер-министр Грузии в Twitter.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, Филип Рикер, в свою очередь, приветствовал прогресс, достигнутый Грузией в плане интеграции в НАТО. По той же информации, на встрече было подчеркнуто, что «руководство США очень четко отреагирует на этот прогресс на предстоящем саммите НАТО».

«Была подчеркнута важность того факта, что тематика Грузии всегда должны находиться на повестке дня отношений США с Россией. Было отмечено, что на встрече президентов США и России, которая запланирована на ближайшее время, среди важных вопросов должен быть подчеркнут и поддержан вопрос суверенитета и территориальной целостности Грузии», – говорится в пресс-релизе Администрации правительства Грузии.

Во время встречи с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе 7 июня стороны обсудили вопросы безопасности на Черном море и Южном Кавказе, а также будущие перспективы сотрудничества в области обороны после завершения Миссии твердой поддержки НАТО и Программы готовности Грузии к обороне.

Заявления на пресс-конференции

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря рассказал о планах турне по Южному Кавказу на пресс-конференции по итогам визита в Тбилиси. По словам Филипа Рикера, сегодня вечером он встретится с лидерами оппозиции, а затем отправится в Баку и Ереван, а в конце недели снова прибудет в Тбилиси.

По словам американского дипломата, его основным посланием во время встреч было то, что политические лидеры Грузии должны работать вместе для выполнения Соглашения от 19 апреля, чтобы Грузия стала безопасной и процветающей демократией. По его словам, это также означает работу над судебной и избирательной реформами.

Подчеркнув поддержку США в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии, Рикер осудил оккупацию Россией Абхазии и Цхинвальского региона в 2008 году. В контексте российской оккупации он заявил, что Соединенные Штаты поддерживают цель Грузии по укреплению ее возможностей, чтобы в будущем могла защищать себя от агрессии.

Касаясь вопросов обороны, американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты остаются приверженными заявлению Саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которому Грузия станет членом альянса.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать грузинский народ в достижении его цели – демократической, безопасной и процветающей Грузии», – добавил он.

Продолжение следует…

