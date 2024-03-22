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Имеда Никурадзе. Источник: Парламент Грузии
Новости

Парламент признал депутатские полномочия Имеды Никурадзе

Civil.ge Send an email 22/03/2024 - 15:07
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Парламент Грузии на своем пленарном заседании 22 марта 89 голосами признал полномочия нового члена Парламента от «Грузинской мечты» Имады Никурадзе.

Имеда Никурадзе сменила Михаила Сарджвеладзе, который недавно был назначен новым министром по делам ВПЛ, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. 19 марта Парламент проголосовал за прекращение депутатских полномочий Михаила Сарджвеладзе.

Депутат Имеда Никурадзе ранее работал заместителем директора Фонда развития Тбилиси по направлению управления реабилитированных территорий и развития. Кроме того, с 2012 по 2016 год он работал в строительной компании ООО «Элита Бурджи», связанной с основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили. Компания «Элита Бурджи» в настоящее время полностью принадлежит основанному Бидзиной Иванишвили фонду «Карту».

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Civil.ge Send an email 22/03/2024 - 15:07
3 Less than a minute

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