Парламент признал депутатские полномочия Имеды Никурадзе

Less than a minute

3 Less than a minute

Парламент Грузии на своем пленарном заседании 22 марта 89 голосами признал полномочия нового члена Парламента от «Грузинской мечты» Имады Никурадзе.

Имеда Никурадзе сменила Михаила Сарджвеладзе, который недавно был назначен новым министром по делам ВПЛ, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. 19 марта Парламент проголосовал за прекращение депутатских полномочий Михаила Сарджвеладзе.

Депутат Имеда Никурадзе ранее работал заместителем директора Фонда развития Тбилиси по направлению управления реабилитированных территорий и развития. Кроме того, с 2012 по 2016 год он работал в строительной компании ООО «Элита Бурджи», связанной с основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили. Компания «Элита Бурджи» в настоящее время полностью принадлежит основанному Бидзиной Иванишвили фонду «Карту».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)