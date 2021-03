Бывший помощник Аслана Бжания пояснил причины своего визита в Тбилиси

Бенур Квирая, бывший помощник абхазского лидера Аслана Бжания, чей визит в Тбилиси вызвал протесты в Сухуми, рассказал сегодня о причинах своего визита, отметив, что побывал в Тбилиси с частным визитом в Тбилиси, чтобы привлечь инвестиции в Абхазию.

Квирая подчеркнул, что он не действовал от имени абхазского лидера в Тбилиси, и наоборот, Бжания был против его планов до тех пор, пока он не ушел в отставку, что в конечном итоге побудило Квирая уйти в отставку с занимаемой должности 19 февраля.

«Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит. Поехал туда, чтобы привлечь большие инвестиции для нашей Родины», – заявил Квирая и добавил, – «Я хочу построить порт, большие гостиницы, хочу привести в Абхазию много денег, чтобы мой народ, который живет в этой стране, не нищенствовал, а жил хорошо».

Квирая также подверг критике абхазскую оппозицию, заявив, что «люди, которые политизировали все… не хотят, чтобы в нашей стране было что-то хорошее».

«У вас есть какая-то программа по оздоровлению нашей экономики, есть какая-то социальная программа, которая помогла бы нашим женщинам, детям, увеличила зарплату учителям или мы постоянно будем находиться на дотации у России?», – обратился он к оппонентам.

«Для чего они меня осуждают? Я что один, который ездит в Грузию?… Все наши больные лечатся в Грузии», – заявил Квирая.

25 февраля сторонники абхазской оппозиции провели митинг в центре Сухуми в знак протеста против визита Бенура Квирая в Тбилиси. Оппозиционное «Абхазское народное движение» заявило, что Квирая побывал в Тбилиси по указанию Бжания и по согласованию со «Службой безопасности» Абхазии. По заявлению организации, Бжания «перешел красную линию», ​​когда он отправил своего помощника в Тбилиси, чтобы поговорить о «прямых торгово-экономических отношениях».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)