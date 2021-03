Абхазская оппозиция проводит митинг против визита бывшего помощника Бжания в Тбилиси

Сторонники абхазской оппозиции собираются в центре Сухуми, чтобы выразить протест против предполагаемого визита в Тбилиси Бенура Квирая, бывшего помощника лидера оккупированного региона Аслана Бжания.

Оппозиционное «Абхазское народное движение», сформированное соперником Бжания на выборах Адгуром Ардзинба, в опубликованном сегодня утром заявлении отметило, что Квирая прибыл в Тбилиси 25 февраля вместе с двумя другими лицами по указанию Бжания и по согласованию со «Службой безопасности» Абхазии.

Оппозиционное движение осудило визит, заявив, что Бжания «перешел красную линию», ​​когда, по их словам, он отправил своего помощника в Тбилиси, чтобы поговорить о «прямых экономических и торговых отношениях».

В пресс-службе Бжания сообщили, что Квирая подал в отставку 19 февраля и больше не является помощником «президента». По той же информации, Бжания никогда не давал ему указаний на переговоры с Тбилиси.

«Абхазское народное движение» также заявило, что в социальных сетях было распространено видео, где Квирая сидит за столом со своим грузинским другом Давидом Кварацхелия. По мнению оппозиционного движения, последний «воевал против абхазского народа» во время вооруженного конфликта в начале 1990-х годов. Организация также раскритиковала Квирая за разговоры о грузино-абхазском братстве и общей истории за столом.

«Абхазское народное движение» также подвергло критике Бжания за то, что он «последовательно пытается внедрить в общественное сознание мысль о том, что наш новый путь – это многоуровневый диалог с Грузией». Примером этого движение называет «новую концепцию внешней политики» Абхазии, принятую оккупированным регионом 4 декабря, которая содержит статьи о диалоге и нормализации отношений с Тбилиси.

Оппозиционная группа обвинила Бжания в уступке «национальных интересов» и заявила, что он больше не имеет права определять направления внешней политики.

«Civil Georgia» обратился за комментарием в Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и Службу государственной безопасности, но получила отказ из обоих ведомств.

