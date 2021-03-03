Оппозиция меняет форму протеста на фоне диалога при посредничестве ЕС
За день до запланированного пикета перед зданием Канцелярии правительства Грузии оппозиция меняет форму объявленных акций протеста, чтобы не допустить срыва переговоров с правящей командой, которые были возобновлены при посредничестве ЕС.
Решению оппозиции предшествовала критика властей и оппозиции со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили за пикетирование оппозицией здания Парламента и задержание правоохранителями участников акции протеста на фоне диалога между оппозицией и правящей командой, начатого при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. За «непоследовательные» и «деструктивные действия» на следующий же день после возобновления диалога премьер-министр Ираклий Гарибашвили также подверг критике оппозицию.
После сегодняшней встречи, прошедшей в офисе Единого национального движения, одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава заявила представителям СМИ, что протесты будут изменены таким образом, чтобы «не было опасности какого-либо соприкосновения между правоохранителями и участниками протестов и таких незаконных задержаний, которые мы видели вчера».
В частности, запланированное на завтра пикетирование Канцелярии правительства будет заменено маршем протеста на автомобилях, который начнется в 13:00 на площади Республики и направится в сторону Рустави, «где и находится политзаключенный Ника Мелия». Также будет изменена форма акций протеста, запланированных на 9 и 11 марта перед зданием МВД и Городского суда. Масштабная акция протеста, намеченная на 13 марта, также перенесена на 20 марта.
«(Важно), чтобы у властей не было повода для обвинений и уклонения от обязательств, которые они взяли на себя перед президентом Европейского совета», – сказал генеральный секретарь Европейской Грузии Гиги Угулава.
То же самое повторил один из представителей партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, который также добавил, что оппозиция будет ждать результатов переговоров и соответственно будет планировать стратегию на будущее.
Оппозиция объявила о возобновлении акций протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения «политзаключенных» после задержания лидера Единого национального движения Ники Мелия 26 февраля, до визита в Грузию президента Европейского совета Шарля Мишеля.
У властей Грузии и находящейся в режиме бойкота оппозиции осталось ровно две недели для того, чтобы добиться прогресса в выходе из возникшего в стране политического тупика, до заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия в Брюсселе.
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