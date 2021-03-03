Акция протеста оппозиции перед зданием парламента, 23 февраля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Оппозиция меняет форму протеста на фоне диалога при посредничестве ЕС

03/03/2021 - 20:45
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За день до запланированного пикета перед зданием Канцелярии правительства Грузии оппозиция меняет форму объявленных акций протеста, чтобы не допустить срыва переговоров с правящей командой, которые были возобновлены при посредничестве ЕС.

Решению оппозиции предшествовала критика властей и оппозиции со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили за пикетирование оппозицией здания Парламента и задержание правоохранителями участников акции протеста на фоне диалога между оппозицией и правящей командой, начатого при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. За «непоследовательные» и «деструктивные действия» на следующий же день после возобновления диалога премьер-министр Ираклий Гарибашвили также подверг критике оппозицию.

После сегодняшней встречи, прошедшей в офисе Единого национального движения, одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава заявила представителям СМИ, что протесты будут изменены таким образом, чтобы «не было опасности какого-либо соприкосновения между правоохранителями и участниками протестов и таких незаконных задержаний, которые мы видели вчера».

В частности, запланированное на завтра пикетирование Канцелярии правительства будет заменено маршем протеста на автомобилях, который начнется в 13:00 на площади Республики и направится в сторону Рустави, «где и находится политзаключенный Ника Мелия». Также будет изменена форма акций протеста, запланированных на 9 и 11 марта перед зданием МВД и Городского суда. Масштабная акция протеста, намеченная на 13 марта, также перенесена на 20 марта.

«(Важно), чтобы у властей не было повода для обвинений и уклонения от обязательств, которые они взяли на себя перед президентом Европейского совета», – сказал генеральный секретарь Европейской Грузии Гиги Угулава.

То же самое повторил один из представителей партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, который также добавил, что оппозиция будет ждать результатов переговоров и соответственно будет планировать стратегию на будущее.

Оппозиция объявила о возобновлении акций протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения «политзаключенных» после задержания лидера Единого национального движения Ники Мелия 26 февраля, до визита в Грузию президента Европейского совета Шарля Мишеля.

У властей Грузии и находящейся в режиме бойкота оппозиции осталось ровно две недели для того, чтобы добиться прогресса в выходе из возникшего в стране политического тупика, до заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия в Брюсселе.

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03/03/2021 - 20:45
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