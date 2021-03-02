Служба статистики: Годовая инфляция в Грузии в феврале составила 3,6%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 2 марта, в феврале 2021 года годовая инфляция составила 3,6%, а по сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены выросли на 1,1%.

По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: в группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 6,2%; цены в группе здравоохранения выросли на 9,8%; мебель, предметы домашнего обихода, уход за домом – рост на 12,3%; алкогольные напитки и табак – рост на 8,1%; жилье, вода, электричество, газ – снижение на 21,52%.

Основное влияние на месячный уровень инфляции оказало изменение цен в следующих группах: продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 1,1%); транспорт (рост 2,5%); гостиницы, кафе и рестораны (рост на 3,7%).

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