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Служба статистики: Экономика Грузии сократилась на 11,5% в январе 2020 г.
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 26 февраля, в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился на 11,5%.
По данным Службы статистики, несмотря на общий спад, рост наблюдался в сферах информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности.
В 2020 году по сравнению с предыдущим годом ВВП страны снизился на 6,1%.
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