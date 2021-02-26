Источник: Национальная служба статистики Грузии
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Служба статистики: Экономика Грузии сократилась на 11,5% в январе 2020 г.

26/02/2021 - 12:56
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 26 февраля, в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился на 11,5%.

По данным Службы статистики, несмотря на общий спад, рост наблюдался в сферах информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности.

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом ВВП страны снизился на 6,1%.

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26/02/2021 - 12:56
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