Внешняя торговля Грузии в январе 2021 года

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 февраля, в январе 2021 года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 762,5 млн долларов США.

В январе 2021 года экспорт упал на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 224,4 млн долларов США. Импорт упал на 16,6% до 538,1 млн долларов США, при отрицательном торговом балансе 313,6 млн долларов США, что составляет 41,1% от внешнеторгового оборота за январь 2021 года.

В январе 2021 года Китай остался крупнейшим торговым партнером Грузии с 126,5 млн долларов США. За ним следуют Турция, Азербайджан, Россия и США с 115,3 млн, 86,2 млн, 78,3 млн и 39,7 млн долларов США.

С точки зрения экспорта крупнейшим партнером Грузии является Азербайджан с 34,4 млн долларов США, за которым следуют Болгария, Китай, Россия и Турция с 27 млн, 26,9 млн, 22,7 млн и 21,4 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Китай, Турция, Россия, Азербайджан и США с 99,6 млн, 92,9 млн, 55,6 млн, 51,8 млн и 25,4 млн долларов США.

В январе 2021 года крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты — 49,7 млн долларов США. Затем следует реэкспорт легковых автомобилей — 24,9 млн долларов США; Ферросплавы — 23,3 млн долларов США; Минеральные воды — 8,8 млн долларов США; Вино — 8,7 млн долларов США; Лесные орехи — 7,2 млн долларов США; Спиртные напитки — 7 миллионов млн долларов США; Азотные удобрения — 6 млн долларов США; Цитрусы — 3,9 млн долларов США; Футболки — 3,3 млн долларов США; Остальные товары — 81,7 млн долларов США.

В январе 2021 года список импорта возглавил нефтяные газы — 46,3 млн долларов США. Далее следуют машины и механизмы для передвижения, копания или бурения — 40,8 млн долларов США; Нефть и нефтепродукты — 36,6 млн долларов США; Легковые автомобили — 32,9 млн долларов США; Лечебные средства — 17,6 млн долларов США; Грузовики — 17,6 млн долларов США; Медные руды и концентраты — 12,1 млн долларов США; Мобильные телефоны — 12 млн долларов США; Электроэнергия — 10,4 млн долларов США; Шины — 7,5 млн долларов США; Остальные товары — 304,3 млн долларов США.

