Президент Европейского Совета находится с визитом в Тбилиси

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Тбилиси 28 февраля из Кишинева. В Тбилисском международном аэропорту его встретил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

1 марта председатель Европейского совета встретится с официальными лицами Грузии, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Парламента Арчилом Талаквадзе. В ходе визита Шарль Митчелл также встретится с представителями оппозиции и посетит линию оккупации.

Накануне его прибытия министр Залкалиани заявил, что визит президента Европейского совета подтверждает, что Евросоюз поддерживает Грузию, как самого важного партнера в регионе. Он также подчеркнул важность визита на фоне существующих в регионе вызовов.

По словам министра, на встречах стороны обсудят, среди прочего, вопросы, связанные с оккупированными территориями Грузии, перспективами отношений между ЕС и Грузией, а также поддержку ЕС в сдерживании пандемии Ковид-19 и доступе к вакцинам.

Визит президента Европейского совета в Грузию проходит на фоне углубляющегося кризиса после выборов после того, как полиция задержала председателя оппозиционного Единого национального движения Нику Мелия в результате спецоперации, проведенной 23 февраля в офисе партии.

Из Тбилиси президент Европейского совета отправится в Украину 2 марта.

