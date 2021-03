В Кутаиси прошла многочисленная акция против Намахванской ГЭС

Несколько тысяч человек собрались на центральной площади Кутаиси 28 февраля в знак протеста против строительства Намахванского каскада гидроэлектростанций в муниципалитетах Цагери и Цхалтубо.

Выступая на акции протеста, Варлам Голетиани, 28-летний активист Движения «За спасение ущелье Риони», призвал правительство Грузии отозвать «незаконное, неправильное, антигосударственное» постановление, подписанное по проекту ГЭС.

Голетиани отметил, что местные жители ничего не знали о передаче ущелья Риони, «нашей коллективной собственности», иностранным инвесторам, и призвал собравшихся объединиться «без участия всяческих партий, без флагов, без символики» для решения проблемы.

По словам активиста, игнорируя требования митинга, власти спровоцирует противостояние между противниками ГЭС, полицией и турецкой компанией. «Мы посчитаем наши действия легитимными, поскольку они идут атакой на нас и не учитывают позицию грузинского народа», – сказал Голетиани, призвав власти не подталкивать людей к тому, чтобы они защищали свое достоинство, бросая камни.

«Нам никогда не надоест защищать свою землю», – обратился Голетиани правительству, предупредив, что если их требования не будут учтены, через две недели противники ГЭС будут пикетировать город Кутаиси.

Активист Варлам Голетиани выступает на акции протеста против ГЭС. Фото: скриншот из видео издания «Мауцкебели»

Для участия в акции, помимо жителей Кутаиси и ущелья Риони, приехали люди из других частей страны.

«Люди против таких проектов… У нас уже есть очень плохие примеры. Я вам расскажу, что происходит и в Батуми: городские школы, детские сады, бульвар, все присвоено государством и передано т.н. инвестору… Система борется с народом», – сказала на акции Ирма Зоидзе, активистка из Батуми, отметив, что «власть продает их имущество от их имени, передает конкретным людям с деньгами», и народ остается «без всего, как второстепенные люди».

Акция протеста против строительства ГЭС в центре Кутаиси. Фото: Нино Туриашвили Акция протеста против строительства ГЭС в центре Кутаиси. Фото: Нино Туриашвили Акция протеста против строительства ГЭС в центре Кутаиси. Фото: Нино Туриашвили

В проект каскада Намахванской ГЭС входят две ГЭС мощностью 333 и 100 МВт на реке Риони. Благодаря 800 миллионам долларов США «крупных иностранных инвестиций» правительство надеется повысить энергетическую безопасность и обеспечить работой до 1600 человек.

Местные жители уже многие годы выступали против строительства крупной гидроэлектростанции в сейсмически активной зоне, протест активировался несколько месяцев назад, когда турецкая компания Enka Renewables, отвечающая за проект, начала подготовительные работы к строительству в ущелье.

Местные жители требуют, чтобы Enka покинула ущелье Риони и чтобы правительство отозвало разрешения и лицензии, выданные компании на работу в ущелье.

По мнению противников проекта, работы в долине были начаты без достаточных исследований и должной оценки рисков, в том числе, не были надлежащим образом изучены сейсмические риски.

Противники также опасаются, что строительство гидроэлектростанции затопит близлежащие села, а также существующее там уникальное биоразнообразие и культурное наследие, и изменит микроклимат, необходимый для выращивания определенных видов винограда и производства знаменитых грузинских вин, в том числе «Твиши».

Читайте больше о проекте и аргументах противников проекта по этой ссылке

Некоторые активисты более 120 дней дежурили в палатках возле строительной площадки ГЭС в селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета, чтобы помешать процессу строительства. Работы возобновились в конце января, что вызвало новые стычки с полицией.

Изначально митинг 28 февраля планировался в селе Опурчхети Цхалтубского муниципалитета, недалеко от офиса «Энка», но организаторы перенесли его в Кутаиси. Активисты опасались, что возможные провокации несли риск, что акция могла перерасти в столкновения с полицией или представителями строительной компании.

В то же время, начиная с 28 февраля, в селе Намахвани в палатках будут дежурить большие группы – по 80-100 человек. По словам активистов, если компания возобновит работу, они перекроют дорогу соответствующей технике.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)