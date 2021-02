Между противниками строительства ГЭС и полицией в Намахвани произошли стычки

В селе Намахвани региона Имерети сегодня снова возникло противостояние между полицией и местными жителями, выступающими против строительства Намахванской ГЭС. Стычки местных жителей с полицией последовали после того, как активисты попытались помешать технике проехать на территорию строительства.

Физические стычки между полицией и местными жителями произошли и вчера из-за перекрытия ими дороги. По словам местных активистов, сотрудники правоохранительных органов частично перекрыли дорогу в селе Гумати, в нескольких километрах от строительной площадки, и разрешили перемещаться всем, кроме протестующих. В ответ активисты полностью перекрыли дорогу, что в конечном итоге привело к стычкам с полицией.

Турецкая компания Enka Renewables, которая руководит строительством ГЭС, заявила, что компания провела подготовительные работы к строительству деривационного тоннеля, из-за чего на короткий срок пришлось остановить дорожное движение.

Строительство Намахванской ГЭС возобновилось месяц назад, несмотря на протесты местных жителей, которые заявляют, что произошедшие в рамках проекта взрывы серьезно повредили ландшафт.

Протесты против строительства ГЭС в регионах Имерети и Рача-Лечхуми продолжаются уже четыре месяца, активисты дежурят в палатках возле строительной площадки пытаются остановить проект.

Активисты требуют, чтобы Enka Renewables покинула ущелье реки Риони, а также требуют отмены распоряжений правительства о выдаче прав на собственность и разрешений на строительство на этой территории. Местные жители также требуют вернуть на место крест, который находился рядом со строительной площадкой.

Активисты заявили, что очередную акцию протеста проведут 28 февраля в селе Опурчхети Цхалтубинского района, у офиса компании «Enka».

