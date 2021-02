Председатели комитетов по внешним отношения парламентов Европы и США о кризисе в Грузии

Председатели комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов семи европейских стран выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что спецоперация по задержанию лидера Единого национального движения Ники Мелия в офисе ЕНД «выявила непрочность демократии и свободы в Грузии» и нарушила Соглашение между властью и оппозицией, достигнутое в марте 2020 года.

В заявлении также говорится, что «место Грузии, как свободного члена европейской семьи, неоспоримо, но нападение и нападки на свободу представляют для нее угрозу». По мнению авторов заявления, «дестабилизация и антидемократические действия» после парламентских выборов 2020 года подчеркивают необходимость того, что властям Грузии необходимо проявлять сдержанность.

Совместное заявление призывает стороны попытаться найти «политическое решение» существующих в стране проблем и не прибегать к практике, которая может нанести ущерб грузинскому народу.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильёнис заявил, что «это заявление солидарности» является доказательством того, что «мы не находимся в одиночестве в борьбе с антидемократическими действиями в Грузии».

По заявлением свои подписи поставили: Роберт Менендес из Сената США; Том Тугендхат из Палаты общин Соединенного Королевства; Норберт Ротген из Бундестага Германии; Павел Фишер из Сената Чехии; Марек Кучински из Польского Сейма; Жигимантас Павильёнис из Сейма Литвы; Марко Михкельсон из Эстонии и Рихардс Колс из Латвии.

