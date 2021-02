Оппозиция отвечает на призыв премьер-министра к «диалогу»

В видеообращении, опубликованном 23 февраля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал «все здравомыслящие оппозиционные силы» войти в Парламент и использовать законодательный орган в качестве платформы для дискуссии.

По его словам, правящая команда готова к «настоящему диалогу в любое время и в любом формате». Глава правительства также подчеркнул, что задержание лидера оппозиционного ЕНД Ники Мелия и исполнение закона являются необходимыми условиями для снижения радикализма в политике и справедливых отношений.

«Civil.ge» предлагает комментарии представителей оппозиции на заявление премьер-министра.

Заал Удумашвили – Единое национальное движение: «Мы готовы сесть за стол для диалога, но при условии, что Ника Мелия будет сидеть по одну сторону этого стола, это одно из главных условий, а другое – когда говорят о прохождении в Парламент, это также имеет конкретную цену, и эта цена – новые выборы в Грузии. В таком случае мы готовы сесть за стол диалога и обсудить конкретную дату, когда состоятся новые выборы».

Гига Бокерия – Европейская Грузия: «Очередное разбрасывание словами. За какой диалог может ратовать человек, который открыто заявляет, что все, кто является оппонентом, должны быть уничтожены. Вот когда он придет в себя и начнет говорить об освобождении политзаключенных и досрочных выборах, это будет совсем другим делом. А до тех пор эти слова несерьезны».

Бадри Джапаридзе – Лело за Грузию: «В заявлении Ираклия Гарибашвили, как я прочитал, речь идет о том, что мол мы задержали Мелия, и мы довольны, в то же время, приходите пожалуйста в Парламент и продолжим мол работу тут. Я здесь не увидел никаких признаков того, что они действительно хотят нормализовать ситуацию».

Зура Джапаридзе – Гирчи – больше свободы: «Таков подход русского и криминального мира – давай, я сначала возьму тебя за шкирку, закину тебя в тюрьму, притесню, а потом скажу, давай, иди сюда, поговорим. Так у них ничего не получится. Условием является прекращение политического преследования, освобождение политических заключенных и проведение новых выборов».

22 февраля во время парламентских слушаний в качестве кандидата на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили обвинил находящуюся в режиме бойкота оппозицию в «преднамеренном саботаже» против государства и «категорически» исключил любой диалог по новым выборам.

