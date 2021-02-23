Георгий Квирикашвили и Ираклий Гарибашвили, 13 октября 2014 г. Фото: economy.ge
Новости

Георгий Квирикашвили призывает власть освободить Нику Мелия

23/02/2021 - 16:18
3 Less than a minute

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призывает власти «как можно скорее» освободить из-под стражи председателя оппозиционного Единого национального движения Нику Мелия, чтобы не допустить вхождения страны в «сложнейшую спираль конфронтации».

Георгий Квирикашвили считает, что в противном случае Грузия существенно «отклонится» от пути к западной демократии. Экс-премьер добавил, что «ценности» Национального движения и «манера действий» его лидеров остаются для него «неприемлемыми».

На задержание Ники Мелия также откликнулся бывший министр иностранных дел правительства Грузинской мечты Михаил Джанелидзе, по словам которого, в сложившейся ситуации «единственным правильным шагом» являются новые выборы. «Демонстрация силы друг против друга  – это позорно и губительно», – добавил он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
23/02/2021 - 16:18
3 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of За задержанием Ники Мелия последовала резкая международная реакция в адрес ГМ

За задержанием Ники Мелия последовала резкая международная реакция в адрес ГМ

23/02/2021 - 16:37
Photo of НАТО надеется, что Грузия сохранит евроатлантические демократические стандарты

НАТО надеется, что Грузия сохранит евроатлантические демократические стандарты

23/02/2021 - 13:45
Photo of Неправительственные организации осуждают задержание Ники Мелия

Неправительственные организации осуждают задержание Ники Мелия

23/02/2021 - 13:36
Photo of Посольство США: Грузия отступила назад на пути демократии

Посольство США: Грузия отступила назад на пути демократии

23/02/2021 - 12:23
Back to top button