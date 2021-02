Георгий Квирикашвили призывает власть освободить Нику Мелия

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призывает власти «как можно скорее» освободить из-под стражи председателя оппозиционного Единого национального движения Нику Мелия, чтобы не допустить вхождения страны в «сложнейшую спираль конфронтации».

Георгий Квирикашвили считает, что в противном случае Грузия существенно «отклонится» от пути к западной демократии. Экс-премьер добавил, что «ценности» Национального движения и «манера действий» его лидеров остаются для него «неприемлемыми».

На задержание Ники Мелия также откликнулся бывший министр иностранных дел правительства Грузинской мечты Михаил Джанелидзе, по словам которого, в сложившейся ситуации «единственным правильным шагом» являются новые выборы. «Демонстрация силы друг против друга – это позорно и губительно», – добавил он.

