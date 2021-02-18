Фото со страницы Министерства иностранных дел Литвы в Twitter
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У Литвы возникли вопросы по поводу «избирательного правосудия» в Грузии

18/02/2021 - 14:35
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МИД Литвы заявил сегодня, что решение Парламента Грузии о снятии неприкосновенности с лидера ЕНД Ники Мелия и его возможный арест «снижает возможность диалога между правящей партией и оппозицией, и порождает вопросы об избирательном правосудии и верховенстве закона в стране».

Отметив обеспокоенность по поводу политической ситуации в Грузии, МИД Литвы выразил сожаление в связи с тем, что «грузинские политические лидеры не использовали все возможности для разрешения своих разногласий относительно парламентских выборов».

Министерство призвало власти Грузии и оппозицию воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшему кризису и расколу общества, а также воздерживаться от применения силы против граждан.

«Мы убеждены, что Грузии нужна власть, которая может принимать важные решения на благо народа, как в свете недавних вызовов, так и в контексте реализации реформ, предусмотренных в Соглашении об ассоциации», — заявили в министерстве.

«Мы призываем наших партнеров в Грузии не приближаться к красным линиям, воспользоваться возможностью для деэскалации ситуации и найти пути ее нормализации, вернуться к конструктивному политическому диалогу», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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18/02/2021 - 14:35
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