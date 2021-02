Политический кризис в Цхинвали продолжается, Москва призывает «соблюдать конституцию»

На фоне продолжающегося политического кризиса в оккупированном Цхинвали, между «депутатами», находящимися в режиме бойкота, и генеральным прокурором Урузмагом Джагаевым возникло противостояние после того, как последний 18 февраля обратился к лидеру региона Анатолию Бибилову и спикеру Алану Тадтаеву, заявив, что приостановление законодательной работы находящимися в режиме бойкота «депутатами» является «неконституционным».

Джагаев заявил, что приостановление работы «законодательного органа» «представляет угрозу суверенитету, территориальной целостности (региона) и осуществлению его конституционных полномочий». По его словам, что вместо двух третей простое большинство голосов (18 из 34) следует считать достаточным для принятия любого «закона», кроме «поправок к конституции».

Согласно тому же заявлению, Джагаев также приветствовал принятие «бюджета региона на 2021 год», который, несмотря на отсутствие кворума в две трети голосов, все же был принят благодаря «законодательной» дыре.

В сентябре 2020 года оппозиционные «депутаты» В сентябре 2020 года оппозиционные «депутаты» приостановили свои мандаты и отказались возобновить работу до тех пор, пока лидер оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов не выполнит их требование об увольнении «генерального прокурора» Урузмага Джагаева и не начнется расследование смерти молодого заключенного Инала Джаибева , умершего, предположительно, в результате пыток.

Со своей стороны, находящиеся в режиме бойкота «депутаты» (в настоящее время бойкот продолжают 14 из 17 депутатов, объявивших бойкот первоначально) заявили 19 февраля в ответ Джагаеву, что «прокуратура» не имеет полномочий оценивать конституционность «регламента законодательного органа».

По их словам, «прокуратура в своем анализе пытается заменить другие государственные органы, что выходит за рамки, установленные законом».

Находящиеся в режиме бойкота «депутаты» обращаются к Москве

В начале февраля находящиеся в режиме бойкота «депутаты» обратились к вице-премьеру России Марату Хуснулину, заявив, что отношения между Москвой и Цхинвали не имеют «юридической силы», поскольку срок полномочий «правительства» Цхинвали истек 29 октября 2020 года.

Заместитель министра экономики России Сергей Назаров ответил им 18 февраля, что Москва обеспокоена политическим кризисом в Цхинвали, который привел к «утрате функций институтов» и «значительным осложнениям» в сотрудничестве между Россией и оккупированным регионом.

«Только при условии четкого соблюдения каждым из органов власти своей компетенции, предусмотренной Конституцией и законами, возможно разрешение возникших разногласий», -добавил он.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)