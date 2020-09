Цхинвальский «прокурор» отвечает шантажом на требования об отставке

«Генеральный прокурор» оккупированного Цхинвальского региона Урузмаг Джагаев назвал условия своей отставки в ответ на требования со стороны местных «депутатов».

17 «депутатов» цхинвальского «парламента» 1 сентября приостановили свои полномочия и отказались возобновить работу до тех пор, пока «президент» оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов не выполнит их требование об отставке Джагаева.

На брифинге в тот же день Джагаев сообщил, что в «прокуратуре» есть определенные «материалы» о депутатах. По его словам, он уйдет в отставку только в том случае, если конкретные «депутаты», которые публично выступили на акция протеста по делу Джабиева, откажутся от иммунитета и полномочий и явятся в суд.

«Прокурор» подробно описал преступления, совершенные некоторыми цхинвальскими «законодателями»:

Например, по словам Джагаева, исполняющий обязанности «вице-спикера» Александр Плиев в 2005 году выдал фальшивое свидетельство о смерти лицу, разыскиваемому по обвинению в убийстве.

По словам Джагаева, в сокрытии преступления обвиняется «депутат» Дзамбулат Медоев, который помогал скрыться от правосудия подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях.

По утверждению Джагаева, имеются также компрометирующие факты в отношении брата лидера партии «Нихас» Алана Гаглоева, в частности, в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с обнаружением трех трупов в селе под Цхинвали.

Менее тяжкие обвинения были озвучены в адрес «депутата» Давида Санакоеву, которого обвинили в клевете во время публичного выступления.

Требования об отставке Джагаева последовали за смертью 28-летнего Инала Джабиева. Джабиев скончался 28 августа после того, как его доставили в больницу, предположительно после избиения в изоляторе временного содержания, где он содержался по обвинению в попытке покушения на т.н. «министра внутренних дел» Игоря Наниева. За инцидентом последовали акции протеста в Цхинвали, за которыми сначала последовала отставка Наниева, а затем роспуск всего «правительства» оккупированного региона.

Протесты в Цхинвали продолжились и 31 августа. Демонстранты требовали отставки Бибилова и Джагаева.

Двумя днями ранее на внеочередном заседании 29 августа югоосетинские «депутаты» призвали Бибилова отправить Джагаева в отставку. Требование подписали 25 из 27 присутствующих «депутатов».

