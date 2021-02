Цхинвали принял бюджет на 2021 год в условиях законодательного кризиса

«Парламент» оккупированного Цхинвальского региона 16 февраля принял «Государственный бюджет на 2021 год» в условиях пятимесячного законодательного кризиса. Поступления в бюджет были установлены в размере 7,7 млрд рублей, из которых 81,8% будет профинансировано Российской Федерацией.

По сообщению информационного агентства «Рес», в заседании приняли участие 18 депутатов, а бюджет был принят большинством голосов, несмотря на отсутствие кворума, для которого требуются голоса 23 из 34 депутатов.

Цхинвальские власти подчеркнули, что голосование все равно было законным, поскольку законодательное требование кворума «формально не действует», поскольку оно не было опубликовано в «государственной» газете «Южная Осетия».

«Вице-спикер парламента» Петр Гассиев пояснил, что любой нормативный документ приобретает юридическую силу только после его публикации в «государственной» газете.

Агентство «Рес» сообщает со ссылкой на слова Гассиева, что в этом конкретном случае «депутаты» оккупированного региона руководствовались российскими правовыми нормами, согласно которым закон принимается простым большинством голосов.

«Депутаты» оккупированного региона были вынуждены искать правовые лазейки в «государственных регуляциях» после того, как с сентября 2020 года, когда 17 оппозиционных «депутатов» приостановили свои мандаты и в Цхинвали возник законодательный кризис.

Депутаты отказались возобновить работу до тех пор, пока лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов не выполнит их требование об увольнении генерального прокурора Урузмага Джагаева и не начнется по поводу смерти молодого заключенного Инала Джабиева, умершего предположительно в результате пыток.

Бюджет региона на 2020 год составил 7,58 миллиарда рублей, из которых 6,22 миллиарда – это субсидия Москвы. 4,72 млрд рублей российских субсидий было потрачено на «социально-экономическое развитие» региона, а оставшиеся 1,5 млрд – на реализацию «инвестиционных программ».

